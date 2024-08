Preta Gil comemora 50 anos com festa cheia de famosos; veja fotos

A cantora Preta Gil comemorou seu aniversário de 50 anos em grande estilo. Ela reuniu cerca de 700 amigos famosos no Rio de Janeiro

Dia de celebrar! A cantora Preta Gil comemorou seu aniversário de 50 anos em grande estilo. Nesta quinta-feira, 08, a artista reuniu cerca de 700 amigos famosos em um armazém na Zona Portuária do Rio.

Entre os convidados estavam Simony, Carolina Dieckmann, Enzo Celulari, Isabel Fillardis, Juliette, Luciano Huck e Angélica, Maya Massafera, Giovanna Ewbank, Amora Mautner, Flora Gil, Marieta Severo, Tati Quebra Barraco, Narcisa, Rafa Kalimann, Sophie Charlotte, Maisa Silva, Marina Sena, Karol Conká, Pabllo Vittar, Xamã, Tiago Abravanel e Regina Casé.

Já entre atrações musicais, Psirico, banda baiana comandada por Márcio Victor, que é amigo de Preta; e Ludmilla, que cantou no aniversário de 40 anos da artista.

Veja algumas fotos do evento:

Preta Gil ganha festa com bolinho em casa para comemorar seu aniversário

Mais cedo, no mesmo dia, Preta Gil compartilhou que passou a virada do aniversário com amigos e familiares. No vídeo compartilhado, ela aparece radiante. "Eu cheguei na minha casa e eles fizeram uma surpresa para mim", diz ela, que mostra o bolo e a decoração. Em seguida, na virada do dia, todos cantam parabéns.

E em uma publicação no feed, Preta Gil fez uma reflexão sobre a nova idade. "08/08, meu dia mais que especial. Dia que celebro meu aniversário, esse ano os meus primeiros 50 anos", iniciou ela.

Que completou: "Uma vida real, bem vivida, com muitas dores, com muitas realizações, com muita garra, com muita luta, com muitas vitórias, com altos e baixos que me fizeram ser mais forte e ser quem eu sou hoje. Sigo em constante transformação! Me sinto renovada, feliz, iniciando um novo capítulo para os meus próximos 50 anos. Vem com tudo", escreveu.