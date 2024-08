Preta Gil publica reflexão em seu aniversário de 50 anos: ‘Me sinto pronta'

A cantora Preta Gil fez uma reflexão sincera em suas redes sociais e emocionou seus seguidores ao comemorar seu aniversário nesta quinta, 08

A cantora Preta Gil deixou os fãs emocionados nesta quinta-feira, 08, em redes sociais ao comemorar seu aniversário de 50 anos, isso porque a cantora desabafou e fez uma reflexão sincera após vencer um câncer.

"Estou viva! Cheguei aos 50 anos e me sinto pronta para viver tudo o que vier pela frente. Quero viver da minha arte, seguir me reinventando e me transformando", disse. Preta Gil disse que está confiante. "Mais potente, mais forte, mais artista, mais completa, mais livre, mais preta que nunca. Agradeço a todos que fizeram e fazem parte da minha história. Vamos para mais e vamos celebrar muito", escreveu.

Para comemorar a data, a filha do Gibelto Gil compartilhou um vídeo no qual reúne uma série de declarações em entrevistas e aparições na televisão. Ainda para comemorar a metade de um centenário,a cantora lançou sua autobiografia.

Os fãs da cantora se emocionaram e fizeram desejos bons para ela: "Potência, luz, amor, talento, afeto, conexão, representatividade, tudo e tanto. Feliz dia, Pretoca!", escreveu uma, "Puro amor e luz nas nossas vidas! Amo tanto", disse outro, "Você é a minha inspiração de força!! Te amooo", comentou um terceiro.

Vale lembrar que no início de 2023, a cantora recebeu o diagnóstico de um câncer e batalhou contra a doença até dezembro do mesmo ano, quando anunciou sua remissão. A a artista passou por um longo tratamento, que incluiu procedimentos cirúrgicos para a retirada das células cancerígenas e para a reconstrução de seu intestino.

"Amores, finalmente fazendo este vídeo tão esperado para vocês. O vídeo que eu digo, com todo o meu coração e com todo o aval dos médicos, venci o câncer do intestino! Venci essa batalha junto com a ajuda de Deus, dos meus orixás, das minhas santinhas, do amor de vocês, da minha família, e a competência irreparável dos médicos. Estou aqui para contar para vocês que acabou meu tratamento oncológico", disse na época.

Gilberto Gil abre álbum de fotos ao comemorar aniversário de Preta Gil

Gilberto Gil, o pai da cantora, usou seu perfil no Instagram para compartilhar uma série de fotos e vídeos da filha. Na legenda, escreveu: "Desde pequeninha Preta tem esse talento que é comum a nós todos. Uma capacidade e um gosto pela variedade do entretenimento. Ela é muito assim, histriônica. Parabéns, filha!".

Em seguida, falou sobre o lançamento da autobiografia da filha. "E hoje tem lançamento especial: a autobiografia “Os Primeiros 50” chega para contar toda essa trajetória profissional e de vida".