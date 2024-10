Bruna Biancardi curte resort de luxo com Mavie e Davi Lucca e posta foto super fofa

Antes de festa de 1 ano da filha, Bruna Biancardi curte resort de luxo com Mavie e Davi Lucca; a pequena faz 1 ano neste domingo, 06

A influenciadora Bruna Biancardi compartilhou Stories neste sábado, 05, um clique ao lado da filha, Mavie, e do enteado, Davi Lucca, de 13 anos. Na foto, ela e Davi aparecem beijando a bebê. A influenciadora está fazendo uma viagem ao resort de luxo The Red Sea Project para comemorar o aniversário de sua filha com Neymar.

Vale ressaltar que a pequena terá duas celebrações, uma na Arábia e outra no Brasil, em novembro. A menina completa o primeiro ano de vida neste domingo, 06, e ganhará uma festa ao lado da família e de amigos próximos, que foram até a Arábia Saudita para passar o dia tão especial ao lado da aniversariante.

Foto: Reprodução / Instagram

O resort escolhido por Biancardi e Neymar é o St. Regis Red Sea Resort, localizado na ilha de Ummahat, no mar vermelho, em uma região que é conhecida como "Maldivas da Arábia Saudita". O casal já viajou com a filha para esse hotel em maio deste ano, e mostrou um pouco do lugar nas redes sociais.

Na sexta-feira, 04, Bruna falou sobre o resort. "Chegamos no paraíso. Sério! Viemos passar o aniversário da Mavie aqui no Red Sea. Já viemos outra vez, mas, agora, viemos passar mais dias com família, amigos, para comemorar o dia dela, o ano dela", contou.

Vale lembrar que Neymar Jr voltar treinar com seu time, Al-Hilal. Como não poderá se ausentar nos próximos dias, o casal decidiu celebrar o primeiro aniversário da filha, reunindo a família para uma festa intimista no resort.

Bruna Biancardi relembra história de amor com Neymar

Neymar e Bruna Biancardi já estão em contagem regressiva para comemorarem o primeiro ano da filha Mavie. Nesse clima de nostalgia, a famosa decidiu compartilhar em seu Instagram um vídeo em que mostra sua emoção ao descobrir que estava grávida da pequena. Além disso, o vídeo também conta em detalhes a história de amor do casal.

A produção foi narrada por Davi Lucca, de 13 anos, filho do jogador com Carol Dantas. O menino leu um texto, como se fosse um recado de Mavie para os pais. "Oi pai, oi mãe, oi galera. Sim, sou eu aqui dentro da barriga da mamãe. Vocês podem até achar que aqui de dentro eu não sei nada, mas vocês estão enganados…", começou ele. Em seguida, a história de amor de Neymar e Bruna foi narrada.