Filhos de Neymar Jr, Davi e Mavie se divertem em viagem juntos

Neymar Jr compartilha novas fotos dos filhos Davi Lucca e Mavie durante viagem para celebrar o primeiro aniversário da filha

O jogador de futebol Neymar Jr explodiu o fofurômetro das redes sociais ao compartilhar uma nova foto dos filhos Davi Lucca e Mavie. As fotos foram feitas durante a viagem em família para celebrar o aniversário de Mavie em um destino paradisíaco.

Nas fotos, Davi e Mavie apareceram com looks combinando enquanto aproveitavam os dias ensolarados. “Momento em família”, disse o atleta na legenda do álbum de fotos.

Neymar reuniu os amigos e familiares em um resort luxuoso na costa ocidental da Arábia Saudita. O local é conhecido pela inovação em sua construção e ações de sustentabilidade. Porém, o resort é de luxo e as diárias custam de R$ 10 mil até R$ 22 mil.

Bruna Biancardi presta homenagem no aniversário da filha

Em outro momento, Bruna Biancardi fez um post em homenagem à filha e relembrou os melhores momentos com a pequena. "Dia 06.10.23 - Hoje faz um ano que conheci o amor da minha vida. O ano mais intenso, feliz, abençoado e vivo de todos. Você nasceu e eu renasci! Sonhei a vida inteira em ser mãe e todos os dias você me presenteia com a minha melhor versão. Sinceramente nem lembro quem eu era antes de você chegar. Sou tão mais completa agora, com você...", iniciou.

"Já faz 1 ano daquele dia tão especial que você decidiu chegar antes do previsto e mostrar que dali para frente, as coisas seriam do seu jeitinho kkk. Durante esses 365 dias juntas & grudadas, eu mergulhei de corpo e alma na maternidade, e como tem sido bom e gratificante acompanhar cada passo seu, cada movimento novo, cada palavrinha, sorriso... Apesar de alguns momentos terem sido conturbados, difíceis e até injustos... Eu não mudaria nada, pois nós estávamos juntas, uma pela outra, e tudo o que passamos fortaleceu ainda mais o laço que temos hoje", continuou.

"Você me mostrou o que realmente faz sentido e também o que não tem nenhuma importância. Filha, Deus foi generoso demais conosco e agradeço todos os dias por ele ter nos confiado você: uma bebê tão alegre, radiante, que ilumina tudo ao redor, sorri com os olhinhos, encanta a todos e que trouxe significado para as nossas vidas", escreveu ela.