Mileide Mihaile faz festa de aniversário para Yhudy Lima; veja as fotos

No aniversário de 14 anos de Yhudy Lima, Mileide Mihaile faz festa temática especial para o herdeiro e mostra fotos do evento; confira

O filho de Mileide Mihaile e Wesley Safadão, Yhudy Lima, completou 14 anos nesta segunda-feira, 25, e ganhou uma festa especial da mãe. Em sua rede social, a influenciadora digital postou fotos do evento que fez para seu único herdeiro.

Ao lado da mãe, Doralice dos Santos, a ex-A Fazenda surgiu celebrando o novo ciclo do menino de forma especial, com decoração e vários doces personalizados. O garoto escolheu um tema de videogame para sua reunião com amigos e oferecida por Mileide Mihaile.

"Celebrando a vida dele!", disse a famosa ao fazer o álbum da festinha, na qual marcou presença com um look diferenciado, composto por terninho azul e sapato com estampa de zebra.

Ainda nesta segunda-feira, 25, Mileide Mihaile escreveu uma longa carta aberta para Yhudy Lima ler quando completar seus 18 anos. "Hoje, você completa 14 anos, e meu coração transborda de orgulho pelo jovem incrível que você já é! Deus, certamente, tem seus favoritos, e você deve ser um deles. Sua luz é tão única, seu olhar reflete força e doçura, e sua presença traz uma paz que preenche o ambiente. Meu sagitariano preferido, o mais especial de todos! Lembro-me como se fosse hoje: você chegou ao meu colo às 7h15 da manhã, exatamente neste dia. Naquele instante, nasceu não apenas você, mas também uma nova versão de mim. Ali se formou uma mãe, escolhida por Deus para te proteger, te cuidar e te amar com todo o coração, por toda a vida", relembrou quando ele nasceu.

O jovem ainda recebeu uma declaração da madrasta, Thyane Dantas, e também de Wesley Safadão.

Quando Mileide Mihaile e Wesley Safadão se separaram?

É bom lembrar que Mileide Mihaile e Wesley Safadão ficaram casados por oito anos e tiveram o filho, Yhudy Lima. Eles se conheceram quando a influenciadora dançava na banda em que ele cantava, o Garota Safada. O fim do casamento aconteceu após ela descobrir que o cantor estava se relacionando com Thyane Dantes.

