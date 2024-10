Mileide Mihaile chama atenção ao postar fotos com o filho: 'Tá um rapaz'

A influenciadora digital Mileide Mihaile postou uma sequência de fotos com o filho, Yhudy, e contou que eles iriam ao show do Bruno Mars juntos

Mileide Mihaile chamou a atenção dos seguidores das redes sociais nesta quarta-feira, 9, ao compartilhar algumas fotos ao lado de seu filho, Yhudy, de 13 anos, fruto de seu antigo relacionamento com o cantor Wesley Safadão.

A influenciadora digital e ex-participante do reality show 'A Fazenda' vai assistir ao show do cantor Bruno Mars no Estádio Morumbis, em São Paulo, e estará acompanhada do herdeiro. Para o evento, a famosa apostou em uma calça jeans clara, uma camiseta branca com o nome do artista, além de óculos escuros. Já Yhudy surgiu com uma camiseta e calça preta.

Ao dividir os cliques, Mileide falou sobre a segunda vez que vai a um show com o filho. "Bilionária, e eu nem estou falando de dinheiro! E lá vamos nós para o nosso 2º show de muitos juntos", escreveu a influencer na legenda da publicação.

A postagem recebeu vários elogios. "Yhudy cada dia mais lindo. Tá um rapaz", disse uma seguidora. "Deve tá sendo sensacional essa fase com Yhudy", falou outra. "Ele tá um rapazinho lindo", afirmou uma fã. "Pisquei e olha só o tamanho desse lindo", comentou mais uma.

Mileide Mihaile cria força-tarefa após o câncer da mãe

A influenciadora digital e ex-Fazenda Mileide Mihaile tem usado uma das mais difíceis experiências que teve na vida como incentivo para ajudar outras mulheres. Em outubro de 2021, a mãe da empresária, Doralice dos Santos, foi diagnosticada com câncer de útero. Ela passou por tratamento e foi curada. Hoje, a famosa tem se engajado em projetos que dão suporte a quem luta contra a doença. "Forma que encontrei de ajudar", disse ela em entrevista à CARAS Brasil.

A influencer realizou em julho a quinta edição do Bazar Mulher, evento beneficente para ajudar mulheres em tratamento de câncer. "Vivi momentos difíceis com a minha mãe, sei na prática o que é passar por isso e como os cuidados intensivos são necessários aos pacientes. Na época, para controlar o câncer, ela passou por sessões de radio, quimio e braquiterapia", relembrou, acrescentando que a renda beneficiará a Associação Nossa Casa, instituição sem fins lucrativos que apoia pacientes com câncer.