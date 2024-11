Mileide Mihaile escreve carta aberta para seu filho com Wesley Safadão

No aniversário de 14 anos de seu filho com Wesley Safadão, Mileide Mihaile escreve carta aberta e emociona com declaração; veja

O filho de Mileide Mihaile e Wesley Safadão, Yhudy Lima, está fazendo aniversário nesta segunda-feira, 25. Em sua rede social, a influenciadora digital e ex-A Fazenda postou uma série de fotos relembrando momentos especiais com o seu único herdeiro e aproveitou para fazer uma declaração.

Sem economizar nas palavras, a famosa escreveu uma carta aberta para o menino. Mileide Mihaile então disse que almeja que seus desejos sejam uma profecia para quando ele chegar aos 18 anos. A influencer emocionou com tanto carinho e cuidado ao colocar seus pensamentos em texto.

"Meu amado filho, hoje escrevo este texto como uma profecia, para que, aos 18 anos, quando você alcançar a maioridade, possa lê-lo com orgulho, com seus sonhos e planos já desenhados e claros para o futuro. Que este momento seja uma lembrança viva de como você foi desejado, esperado e profundamente amado desde o início. E os meus votos mais profundos de que sua vida seja linda, leve, feliz e a mais importante, seja segundo o coração de Deus", começou falando.



"Hoje, você completa 14 anos, e meu coração transborda de orgulho pelo jovem incrível que você já é! Deus, certamente, tem seus favoritos, e você deve ser um deles. Sua luz é tão única, seu olhar reflete força e doçura, e sua presença traz uma paz que preenche o ambiente. Meu sagitariano preferido, o mais especial de todos! Lembro-me como se fosse hoje: você chegou ao meu colo às 7h15 da manhã, exatamente neste dia. Naquele instante, nasceu não apenas você, mas também uma nova versão de mim. Ali se formou uma mãe, escolhida por Deus para te proteger, te cuidar e te amar com todo o coração, por toda a vida", relembrou quando ele nasceu.

"Agora faltam apenas 4 anos para você se tornar maior de idade. E embora isso marque o início de uma nova fase, jamais será o fim da nossa conexão. Que o Yhudy de 14 anos guarde estas palavras e as leia sempre que precisar se lembrar do quanto é especial, inteligente e querido. Você é amado por todos ao seu redor: pelos amigos, pela família, e especialmente por mim, e pela sua avó Doralice, que faz tudo para te ver feliz. Seu sorriso é o nosso guia, a nossa maior alegria", escreveu.



"Sou imensamente grata por sua personalidade, sua humildade e sua essência tão pura. Te amo mais do que tudo, mais do que a minha própria vida. Estarei ao seu lado hoje e sempre, te protegendo como a leoa que Deus me fez ser. Feliz aniversário, meu filho! Que Deus continue te abençoando em cada passo. Que esta seja a melhor fase da sua vida: os tão esperados 14 anos! Alguém me belisca, por favor! Como pode? Agora tenho um adolescente lindo em casa! Com todo o amor, Sua mãe", finalizou.

Ainda nesta segunda-feira, 25, a madrasta de Yhudy Lima, Thyane Dantas, também se declarou para o aniversariante. Wesley Safadão já iniciou as comemorações nos últimos dias e mostrou fotos de uma festinha que fez para seu primogênito.

Quando Mileide Mihaile e Wesley Safadão se separaram?

É bom lembrar que Mileide Mihaile e Wesley Safadão ficaram casados por oito anos e tiveram o filho, Yhudy Lima. Eles se conheceram quando a influenciadora dançava na banda em que ele cantava, o Garota Safada. O fim do casamento aconteceu após ela descobrir que o cantor estava se relacionando com Thyane Dantes.

