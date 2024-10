Maíra Cardi revela pedido da filha para festa de aniversário: 'Nos surpreendeu'

Criativa! A coach Maíra Cardi contou que a filha, Sophia, fez um pedido especial para a sua festa temática de aniversário

A influenciadora digital e coach Maíra Cardi usou as redes sociais na manhã desta segunda-feira, 21, para compartilhar com o público novos detalhes da festa de aniversário da filha, Sophia Cardi. A pequena, fruto de sua antiga relação com Arthur Aguiar, completou 6 anos de vida na sexta-feira, 19.

Em seu Instagram oficial, Maíra mostrou um vídeo de como foi o evento especial. Na legenda, a coach revelou que a aniversariante foi a responsável por decidir os detalhes, incluindo o tema, que foi da animação Lilo & Stitch.

"Ela completou 6 anos! Ainda é apenas uma criança, apesar de parecer saber exatamente o que quer e como quer! Ela é apenas uma criança julgada como adulta a todo tempo, tentamos proporcionar o melhor que podemos para que ela possa ser criança!", iniciou a esposa de Thiago Nigro na legenda da publicação.

Em seguida, a famosa revelou que além da temática da Disney, Sophia Cardi fez um outro pedido surpreendente: "Escolheu o tema da festa do Stitch, e como ele vive na praia, decidimos decorar com elementos que remetessem a isso. Todo ano fazemos uma grande parada, tipo aquelas da Disney, e então perguntamos: ‘E agora? O que temos do mar, filha?'", continuou ela.

"Foi aí que ela nos surpreendeu: ‘Quero que o Moisés abra o mar com seu cajado e só depois entrem os personagens do mar da Disney. Depois, quero que o Noé venha com sua arca e todos os animais da Disney...'. Claro que ficamos boquiabertos com sua criatividade, mas ela ainda é uma criança de apenas 6 anos!", contou Maíra Cardi, por fim.

Ao final de seu texto, a influenciadora digital explicou que fará uma festa igual a de Sophia para crianças carentes. "Hoje estamos presenteando crianças carentes e especiais com uma festa exatamente como a dela!", concluiu.

Arthur Aguiar se pronuncia sobre ausência em festa da filha

Filha de Arthur Aguiar e Maíra Cardi, a pequena Sophia Cardi ganhou uma belíssima festa de aniversário no domingo, 20, em celebração a chegada de seus 6 anos de vida. As fotos do evento luxuoso foram compartilhadas através das redes sociais da coach, responsável pela organização.

Um detalhe, no entanto, acabou chamando atenção dos internautas: a ausência de Arthur no local. Após o ocorrido ganhar proporções na web, o ator e cantor rompeu o silêncio e se pronunciou a respeito do assunto; confira mais detalhes!