Lucas Chumbo comemora aniversário do filho caçula com festão

O surfista e ex-BBB Lucas Chumbo reuniu os familiares e amigos para comemorar o aniversário de 1 ano do filho caçula, Zion

O surfista e ex-BBB Lucas Chumbo usou as redes sociais nesta terça-feira, 20, para mostrar as fotos da festa de aniversário do filho caçula, Zion, fruto de seu relacionamento com Monise Alves.

O menino completou seu primeiro ano de vida na última sexta-feira, 16, e ganhou uma festa com tem inspirado na profissão do papai: o surfe. O evento contou com a presença dos familiares e amigos, entre eles, a promoter e empresária Carol Sampaio e seu filho, Antonio, de quatro meses.

A festa de Zion foi decorada com bexigas, coqueiros, ondas do mar, cadeira de praia, prancha e outros objetos relacionados ao tema. O bolo de dois andares também foi decorado com pranchas, boias e uma kombi no topo.

Ao compartilhar as imagens no feed do Instagram, os pais de Maitê, de dois anos, agradeceram os amigos e familiares que prestigiaram o evento. "Obrigada aos amigos e familiares que se juntaram a nós no último fim de semana para celebrar a vida do nosso Baby Zion. Foi muito especial pra gente", escreveram na legenda.

Lucas Chumbo homenageia o filho caçula

Na última sexta-feira, 16, Lucas Chumbo, ex-participante do BBB 20, explodiu o fofurômetro das redes sociais ao compartilhar uma sequência de cliques do filho caçula, Zion. O menino completou seu primeiro ano de vida.

"1 ano atrás meu chumbinho nascia e nesse mesmo dia, meu irmão se classificava para olimpíadas, muitas emoções. Ele chegou trazendo boas notícias e é minha alegria todos os dias, meu Zion. Um anjinho, que já já está surfando com papai e deixando a mamãe preocupada. Sem palavras para os momentos que venho vivendo com a minha família. Gratidão! Viva o Zion! 1 aninho de muito amor", disse o atleta na legenda. Confira a publicação!