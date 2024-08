Em clima olímpico, Carol Sampaio comemora o quarto mês do filho

A empresária Carol Sampaio compartilhou nas redes sociais as fotos da festa de mesversário do filho, Antonio, que completou quatro meses

Carol Sampaio encantou os seguidores das redes sociais ao abrir o álbum de fotos da festa de mesversário do filho, Antonio. O menino, fruto de seu relacionamento com o chef Frederico Xavier, completou quatro meses e ganhou uma festa temática.

Para comemorar a data especial, a empresária organizou uma festa com o tema 'Jogos Olímpicos'. Nas fotos postadas no feed do Instagram, ela e o herdeiro surgiram usando um kimono azul, enquanto o papai estava com uma camisa da seleção brasileira de futebol.

A celebração também contou com um bolo e doces personalizados, além da tocha olímpica na decoração. "4 meses e o tema não poderia ser diferente, Olimpíadas do Antonio com direto a mascote feito por @alexalvinocake (o Caco)", disse Carol.

Em seguida, a mamãe homenageou o filho. "Que você tenha sempre muita saúde, e que o esporte faça parte da sua vida e te ensine tantas coisas importantes que só ele e capaz de ensinar! Parabéns, filhote pelos bravos 4 meses! Que Deus continue te iluminando e abençoando sempre! Mamãe, papai e família sempre presentes!!", completou.

