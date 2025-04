Carol Sampaio comemora o aniversário do filho com festa luxuosa

A promoter Carol Sampaio encantou os seguidores ao abrir o álbum de fotos da festa de aniversário de 1 ano do filho, Antonio

Carol Sampaio encantou os seguidores das redes sociais nesta segunda-feira, 7, ao compartilhar as fotos da festa de aniversário de 1 ano do filho, Antonio, fruto do seu casamento com o chef Frederico Xavier.

Para comemorar a data especial, o menino ganhou uma festa com o tema 'Circo', e esbanjou fofura ao surgir com um look vermelho e branco. Nos cliques, o aniversariante aparece sorridente ao lado dos papais e dos convidados.

Ao dividir os cliques da festa luxuosa, Carol se derreteu. "Ainda pensando em tudo que vivemos ontem na festa de 1 ano do Antonio. Foi um dia mágico do início ao fim, que não teria sido possível sem a presença de todos os amigos."

"Logo, logo vou contar mais detalhes, mas não podia deixar de já compartilhar esses momentos com vocês. Meu filho, você me deu mais motivos para celebrar a vida. Nada me dá mais orgulho do que ver você descobrindo que o mundo pode ser assim: colorido, alegre e cheio de amor", completou.

