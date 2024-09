Veja o bolo, docinhos e lembrancinhas da festa da filha de Lore Improta

Lore Improta mostrou os detalhes do bolo, docinhos e lembrancinhas da festa de aniversário de três anos de sua filha, Liz

Liz, filha deLore Improta e Léo Santana, ganhou uma festa luxosa nesta quinta-feira, 26, para comemorar seu aniversário de três anos.

A comemoração contou com dois temas: 'As Esquiletes e Frozen', e a dançarina e influenciadora digital mostrou os detalhes do bolo, docinhos e as lembrancinhas nos Stories do seu Instagram.

Como a aniversariante quis dois temas para comemorar seu aniversário, o bolo foi personalizado com os personagens dos dois filmes. Uma parte do bolo foi rosa, com os bonequinhos das esquiletes, notas e instrumentos musicais. Já outra parte foi clara, lembrando o gelo do filme, com as princesas Anna e Elsa, além de Olaf, o boneco de neve.

Bolo da festa de aniversário da Liz - Foto: Reprodução/Instagram

Os doces da festa de Liz foram feitos pela mãe de Lore Improta, Lia Mara Improta. "Minha mãe passou dias e dias fazendo esses docinhos. Olha isso aqui, que coisa linda. Mãe, você é uma artista", falou a influenciadora ao mostrar os doces.

Docinhos da festa de Liz - Foto: Reprodução/Instagram

Lore Improta preparou duas lembrancinhas para os convidados da festa da filha, Liz. O primeiro foi um caixa personalizada com o tema da festa. Dentro tem uma caixa de som e um microfone. "Para as crianças arrasarem cantando", disse a influencer.

O segundo presente foi um livro, que além de conter uma história, é possível colorir. Ele também vira um travesseiro. "Depois é só lavar que sai", explicou.

Lembrancinhas da festa de Liz - Foto: Reprodução/Instagram

Detalhes da decoração da festa

Antes, no feed do Instagram, Lore mostrou a família produzida com looks na cor rosa, inspirados nas 'Esquiletes', personagens do filme 'Alvin e os Esquilos'.