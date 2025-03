O ator José Loreto, que interpretou o personagem no carnaval 2025, irá fazer Jesus na peça Paixão de Cristo de Nova Jerusalém

Na noite desta sexta-feira, 7, o ator José Loreto, de 40 anos, decidiu desabafar , por meio de um vídeo publicado em seu Instagram, sobre as críticas negativas que recebeu após interpretar o diabo na comissão de frente da Vila Isabel . Isso porque, em breve, o artista irá fazer Jesus na Semana Santa durante a peça Paixão de Cristo de Nova Jerusalém - o maior teatro a céu aberto do mundo.

Diante disso, Loreto defendeu-se: “Eu sou um ator que já estou há mais 20 anos na estrada o que mais me motiva hoje em dia enquanto artista são os personagens extremos. Eu represento mocinhos, vilões, faço rir, faço chorar e faço questionar através dos meus prensagens”, iniciou.

“Por isso, eu não achei ruim esse debate. O que me machucou foi o teor de ódio nos comentários e nas mensagens, e o pior: a grande maioria das pessoas que vieram com ódio tinham a justificativa do amor e isso não entra na minha cabeça. Por que a representação de uma lenda provoca tanta fúria?”, questionou.

No desabafo, o ator relembrou o enredo Quanto Mais Eu Rezo, Mais Assombração Me Aparece, que a Vila Isabel levou para a avenida. O tema é um convite a um parque de diversões para ajudar as pessoas a enfrentarem os seus medos com alegria.

A agremiação abordou os medos comuns e lendas da sociedade como o bicho papão e dentre outras histórias. Jack Lanterna foi representado pelo ator Amaury Lorenzo.

“Através de histórias e personagens distintos é que a arte exemplifica o e errado, o que é do bem e o que é do mal, o que faz a gente refletir e evoluir”, explicou.

E acrescentou: “Fico lisonjeado pelo poder de convencimento, mas isso é fruto de um trabalho invisível, porque eu me preparei por mais de um mês ensaiando de madrugada”.

Em seu encerramento, Loreto enalteceu a equipe e profissionais que o ajudaram a construir o personagem do diabo. “Eu fiz o diabo, mas eu não sou o diabo. Eu não compactuo nadinha com nenhuma ideia do diabo. Tem personagem que a gente se idêntica, é o caso de Jesus, estou ansioso […]”, completou.

