José Loreto se diverte no shopping com a filha Bella

O ator José Loreto aproveitou o tempo livre para curtir um momento de diversão com a filha Bella, de seis anos, em um shopping

Nesta segunda-feira, 20, José Loreto aproveitou o tempo livre para curtir um momento de diversão com a filha Bella, de seis anos, fruto de seu relacionamento com Débora Nascimento.

Pai e filha foram fotografados no shopping Village Mall, localizado no bairro Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

Para a ocasião, o ator apostou em uma camisa azul com bermuda e os cabelos presos. Já Bella esbanjou fofura com um vestido estampado e uma presilha no cabelo.

José se divertiu ao pegar a filha no colo e também parou em um restaurante com a menina. O último trabalho de José Loreto foi como o Marcelo Gouveia em No Rancho Fundo, novela exibida pela Rede Globo em 2024.

Novo visual

O ator José Loreto está com novo visual! O artista apareceu com o cabelo comprido em novas fotos ao se preparar para interpretar Jesus na encenação da Paixão de Cristo de Nova Jerusalém.

Ele contou que demorou 11 horas para colocar o alongamento no cabelo, já que estava com os fios curtos.

"Ano novo, personagem novo. O desafio é bem maior que meus novos cabelos. Vou interpretar Jesus, na peça Paixão de Cristo de Nova Jerusalém, o maior teatro a céu aberto do mundo. Ontem foram 11 horas alongando os cabelos com a maravilhosa @nelmaveo no conforto e com a vista mais linda de Copacabana do Fairmont Rio e finalizei o dia com as fotos do meu grande amigo Rafa Pinheiro e moda do meu casca de bala @luisfiod. Já estou em Recife para começar a preparação e gravações para o espetáculo, que acontecerá dos dias 12 a 20 de abril. Aguardo vocês para essa experiência de vida", disse ele.

José Loreto derreteu seus fãs recentemente ao compartilhar em suas redes sociais que acompanhou a filha Bella, de seis anos, na apresentação de balé. Além do ator, os avós, Mariza Freixo e José Loreto Prestes, pais de José Loreto, também estiveram no local.

Leia também: José Loreto mostra cliques inéditos de viagem com a filha, Bella