Hariany Almeida realiza desejo ao lado do namorado, filho do cantor Leonardo

Hariany Almeida viajou para um lugar muito especial para comemorar seu aniversário. A influenciadora digital e ex-BBB completou 27 anos de vida neste domingo, 22, e celebrou a data com uma viagem romântica com o namorado, o cantor Matheus Vargas, filho do cantor Leonardo com a ex-miss e integrante do grupo Banana Split, Liz Vargas.

O destino escolhido pelo casal foi a Chapada dos Veadeiros. Ao dividir as imagens no feed do Instagram nesta segunda-feira, 22, ela revelou que eles sempre quiseram conhecer o local. Nas fotos, Hariany esbanja beleza e seu corpo escultural ao se refrescar na cachoeira. Ela também surge aos beijos com o amado em meio à natureza.

"Desde o início do nosso namoro, eu e o Matheus sempre falávamos de conhecer a Chapada dos Veadeiros e finalmente conseguimos realizar esse desejo. Não poderia ser mais especial, passar meu aniversário nesse lugar incrível ao lado de quem topa todas as aventuras comigo. Obrigada, meu amor @matheusvargas por fazer esse momento ainda mais inesquecível!", escreveu a influencer.

Matheus também postou fotos da viagem com a amada em seu Instagram e prestou uma homenagem. "Passando o seu dia no lugar em que a gente sempre sonhou em ir desde que nos conhecemos, um lugar que já é especial, ficou mais ainda. Feliz aniversário meu amor, que Deus realize todos os seus sonhos e continue te dando saúde! Te amo demais, mulher", disse o cantor.

Vale lembrar que os dois completaram 1 ano de namoro no dia 11 de setembro. Na ocasião, o filho do cantor Leonardo fez questão de comemorar a data fazendo uma declaração para a amada.

Poliana Rocha afasta especulações ao mandar recado sincero para Hariany

A esposa do cantor Leonardo, Poliana Rocha, usou suas redes sociais para comemorar uma data especial no último domingo, 22. No aniversário da namorada de Matheus Vargas, Hariany, ela afastou as especulações de que as duas não se dariam bem e enviou um recado sincero e repleto de carinho para a influenciadora digital.

Através dos stories de seu perfil no Instagram, Poliana compartilhou um clique em que aparece posando ao lado da nora de consideração. Na legenda, a jornalista celebrou a data e desejou somente coisas boas à influenciadora digital: "Feliz aniversário, que este novo ciclo venha repleto de realizações, saúde e felicidade. Que cada momento seja uma oportunidade para você brilhar e conquistar tudo o que deseja!!! Parabéns", desejou. Veja!