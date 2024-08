Graciele Lacerda diz quem convidou para chá revelação: 'Todos'

Ao ser questionada sobre os convidados de seu chá revelação com casamento surpresa, Graciele Lacerda diz quem foi colocado em sua lista

Nos últimos dias, o tão esperado chá revelação de Graciele Lacerada e Zezé Di Camargo aconteceu em grande estilo. Além de descobrirem que terão uma menina, que se chamará Clara, os papais selaram a união no civil e religioso.

Em seus stories na rede social, a esposa dos sertanejo tirou várias dúvidas sobre o evento e comentou que não fazia ideia da surpresa do amado, de oficializar a união. Após relembrar que não gostaria de se casar grávida e que se arrependeu de uma coisa escolhida para o chá revelação, Graciele Lacerda então respondeu sobre os convidados.

Por sentirem falta de Luciano Camargo e outros integrantes da família do cantor, os internautas perguntaram quem eles realmente teriam chamado para o momento tão especial. "Todos foram convidados, todos, todos, simplesmente todos, todos da minha família e todos da família do Zezé, tem uns que não puderem ir, Camarguinho tava trabalhando, tava tendo show, mas todos foram convidados", contou a mamãe de Clara.

Graciele Lacerda ainda comentou que todos da sua família marcaram presença. Ao tirar dúvidas dos internautas, a influenciadora revelou se mudará de nome colocando o Camargo em seu sobrenome.

É bom lembrar que o chá revelação do casal aconteceu no último domingo, 25, com a presença de poucas pessoas e com decoração toda em tons claros e com ursos. O bolo foi personalizado e parecia até de mentira de tão perfeitos os detalhes.

