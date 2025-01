Filhos de Henri Castelli surgem enormes em festa da caçula

Veja as fotos da festa de aniversário da filha caçula de Henri Castelli, que ganhou uma celebração com tema de Harry Potter

O ator Henri Castelli viveu um momento especial na noite de quarta-feira, 29, em São Paulo. Isso porque ele celebrou o aniversário de 11 anos da filha caçula, Maria Eduarda, fruto do antigo relacionamento com a relações públicas Juliana Despirito.

A festa aconteceu em um espaço luxuoso e contou com decoração impecável. A celebração teve o tema dos filmes de Harry Potter, mas com um toque personalizado com flores e tons de rosa.

Durante o evento, o ator mostrou o quanto seus filhos já cresceram. Maria Eduarda apareceu enorme, mas quem chamou a atenção mesmo foi Lucas, que é o filho mais velho do artista e está com 18 anos. O rapaz mostrou que está bem alto. Ele é fruto do antigo relacionamento do ator com a modelo Isabeli Fontana.

Henri Castelli voltará às novelas após 5 anos afastado

O ator Henri Castelli já tem uma nova novela para fazer. Depois de cinco anos afastado da teledramaturgia, ele foi escalado para o remake de novela clássica da Globo.

De acordo com a coluna Play, do Jornal O Globo, Castelli estará no elenco do remake de Vale Tudo em 2025. O nome do personagem dele ainda não foi divulgado publicamente.

Vale lembrar que a novela mais recente dele foi Malhação – Toda Forma de Amar, de 2019. Entre as novelas de sucesso de sua carreira estão: Um Anjo Caiu do Céu, Belíssima, Caras & Bocas, Flor do Caribe e I Love Paraisópolis.

