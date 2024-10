Henri Castelli voltará às novelas após 5 anos afastado

Com longa carreira na teledramaturgia, Henri Castelli voltará ao elenco de uma novela depois de cinco anos afastado do formato

O ator Henri Castelli já tem uma nova novela para fazer. Depois de cinco anos afastado da teledramaturgia, ele foi escalado para remake de novela clássica da Globo.

De acordo com a coluna Play, do Jornal O Globo, Castelli estará no elenco do remake de Vale Tudo em 2025 . O nome do personagem dele ainda não foi divulgado publicamente.

Vale lembrar que a novela mais recente dele foi Malhação – Toda Forma de Amar, de 2019. Entre as novelas de sucesso de sua carreira estão: Um Anjo Caiu do Céu, Belíssima, Caras & Bocas, Flor do Caribe e I Love Paraisópolis.

No início de 2024, o ator esteve no elenco da Dança dos Famosos, do Domingão com Huck.

A novela Vale Tudo já está com boa parte do elenco definido e contará com nomes como: Taís Araujo, Bella Campos, Debora Bloch, Cauã Reymond, Renato Góes, Humberto Carrão, Julio Andrade, Karine Teles, Malu Galli e outros.

Henri Castelli tem sequela irreversível

Henri Castelli ficou com uma sequela irreversível em razão da agressão que sofreu em dezembro de 2020, em um restaurante na Barra de São Miguel, no estado de Alagoas. Segundo o laudo pericial, o artista ficou com parestesia, sensação de formigamento ou dormência que pode acometer mãos, pés, pernas, braços e até mesmo boca e orelhas.

De acordo com o perito que assina o laudo de Henri Castelli, a condição do ator deve ser permanente e, atualmente, não possui tratamento. Na época da briga, o artista sofreu uma agressão e teve sua mandíbula fraturada. Apesar das sequelas, ele seguiu focado em sua carreira e hoje inicia uma nova etapa com a Dança dos Famosos.