Filha do cantor Daniel: Novo vídeo da festa de 15 anos da debutante

Novo vídeo da festa de debutante de Lara, filha do cantor Daniel, encanta ao mostrar a diversão das danças para celebrar os 15 anos dela

Filha do cantor Daniel com Aline de Padua, a jovem Lara completou 15 anos de idade e ganhou uma festa de debutante luxuosa no interior de São Paulo. Agora, a mãe dela compartilhou um novo vídeo com momentos especiais da festa.

Nas imagens, ela revelou como foi a valsa de Lara com o pai, Daniel, e também as danças da adolescente com suas amigas. O vídeo também registrou quando a aniversariante subiu ao palco para tocar percussão com os músicos e agitar a pista de dança com seus convidados.

Na legenda do vídeo, Aline aproveitou para comemorar a vida da filha, que completou os 15 anos na quarta-feira, 27. "Parece que foi ontem, mas se passaram 15 anos... passou muito rápido! E nossas vidas mudaram demais desde que você nasceu, foram tantos momentos, tanto aprendizado, tanto amor, um amor incalculável,incondicional!!! E tudo que podemos desejar é que sua luz continue brilhando, que sua alegria continue contagiando e que você desfrute cada instante da sua vida com muita saúde e com todas as bençãos de Deus! Feliz 15 anos filha! Te amamos demais", disse ela.

Decoração da festa de 15 anos

Filha do cantor Daniel e de Aline de Padua, a jovem Lara completou 15 anos de idade e ganhou uma festa luxuosa de debutante para marcar a data especial. A celebração aconteceu na semana passada no interior de São Paulo e contou com a decoração impecável e repleta de detalhes.

Em um vídeo no Instagram, a mãe da aniversariante exibiu os detalhes da decoração e dos doces da festa. O evento contou com decoração clássica e luxuosa, com direito a flores e tons de vermelho, rosa e azul.

A festa teve um bolo de debutante branco com um arranjo de flores no topo e um biscoito com a inicial do nome de Lara. Além disso, a mesa dos doces foi decorada com docinhos finos e personalizados, como biscoitos com o número 15 e o nome da aniversariante.

