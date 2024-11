Filha do cantor Daniel: Veja o bolo de 15 anos e a decoração da festa de debutante

Filha do cantor Daniel, a jovem Lara ganhou uma festa de debutante luxuosa para celebrar seus 15 anos de idade. Confira os detalhes dos doces e da decoração

Filha do cantor Daniel e de Aline de Padua, a jovem Lara completou 15 anos de idade e ganhou uma festa luxuosa de debutante para marcar a data especial. A celebração aconteceu na semana passada no interior de São Paulo e contou com a decoração impecável e repleta de detalhes.

Em um vídeo no Instagram, a mãe da aniversariante exibiu os detalhes da decoração e dos doces da festa. O evento contou com decoração clássica e luxuosa, com direito a flores e tons de vermelho, rosa e azul.

A festa teve um bolo de debutante branco com um arranjo de flores no topo e um biscoito com a inicial do nome de Lara. Além disso, a mesa dos doces foi decorada com docinhos finos e personalizados, como biscoitos com o número 15 e o nome da aniversariante.

Em sua festa de debutante, Lara usou um vestido de princesa na cor pink e dançou valsa com o pai. Assista ao vídeo da dança clicando aqui.

Além de Lara, Daniel e Aline também são pais de Luiza e Olívia.

Veja as fotos na galeria abaixo e também o vídeo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Aline de Padua (@lilipadua)

Daniel terá novo programa na Globo

O cantor Daniel vai mostrar o seu lado apresentador ao comandar o programa Viver Sertanejo, nova atração da Globo. O projeto será exibido nas manhãs de domingo da emissora a partir de dezembro e será gravado na fazenda do artista em Brotas, no interior de São Paulo.

A intenção do programa é levar os telespectadores para dentro do universo sertanejo, com direito a uma boa roda de viola. A atração vai reunir cantores de diferentes gerações da música sertaneja para conversas inesquecíveis e muita música.

“A grande novidade de Viver Sertanejo é exatamente não tentar fazer num auditório um clima de interior, de roça, de fazenda. O programa decidiu ir até esse “Brasil Sertanejo”, mostrar como ele é, ser influenciado por ele, beber na fonte. Nosso estúdio é uma fazenda de verdade. Isso muda tudo”, contou Monica Almeida, Diretora de Gênero Auditório.

Por sua vez, Daniel está empolgado com o novo desafio profissional. "Para mim, é um presente e estou feliz por esse momento. Vai ser maravilhoso, leve, natural. É muito bom fazer parte da vida das pessoas, principalmente num dia tão importante que é o domingo. A gente vai poder falar daquilo que a gente viveu nas nossas infâncias, daquilo que a gente herdou, falar dos nossos pais, da nossa família. Acredito que o público pode esperar a nossa essência. Teremos nesses encontros os bons causos, uma boa prosa, e contaremos um pouquinho sobre a história da nossa música, do estilo que a gente faz e que predomina no Brasil", declarou.

O programa Viver Sertanejo será exibido antes do Esporte Espetacular e após o Globo Rural.