Daniel faz declaração carinhosa nos 15 anos da filha mais velha, Lara

O cantor Daniel encantou ao escrever um recado carinhoso no dia do aniversário de 15 anos da filha Lara, que teve sua festa de debutante na semana passada

O cantor Daniel fez uma homenagem carinhosa para sua filha mais velha, Lara, fruto do casamento com Aline de Padua. A menina completou 15 anos de idade nesta quarta-feira, 27, e recebeu um recado do pai coruja.

Nos stories do Instagram, ele compartilhou uma selfie dos dois juntos e falou sobre a alegria de ver a filha crescendo.

“Que dia especial! Obrigado por ter chegado na minha vida, filha, há 15 anos atrás! Me orgulho de ser seu pai! Te amo”, disse ele.

Na semana passada, Lara celebrou seus 15 anos em uma festa de debutante luxuosa no interior de São Paulo. A jovem usou um lindo vestido de princesa na cor pink para dançar a valsa com o pai. Assista ao vídeo aqui.

Decoração da festa de 15 anos

Filha do cantor Daniel e de Aline de Padua, a jovem Lara completou 15 anos de idade e ganhou uma festa luxuosa de debutante para marcar a data especial. A celebração aconteceu na semana passada no interior de São Paulo e contou com a decoração impecável e repleta de detalhes.

Em um vídeo no Instagram, a mãe da aniversariante exibiu os detalhes da decoração e dos doces da festa. O evento contou com decoração clássica e luxuosa, com direito a flores e tons de vermelho, rosa e azul.

A festa teve um bolo de debutante branco com um arranjo de flores no topo e um biscoito com a inicial do nome de Lara. Além disso, a mesa dos doces foi decorada com docinhos finos e personalizados, como biscoitos com o número 15 e o nome da aniversariante.

Veja as fotos na galeria abaixo e também o vídeo: