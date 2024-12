Filha de Sabrina Petraglia ganha festão em seu aniversário de 4 anos

A atriz Sabrina Petraglia compartilhou algumas fotos da festa de aniversário de sua filha, Maya, e se declarou para a herdeira

Sabrina Petragliausou as redes sociais para compartilhar algumas fotos da festa de aniversário de sua filha, Maya. A menina, fruto de seu casamento com Ramón Velásquez, completou quatro anos de vida.

Para celebrar a data especial, a filha da atriz ganhou uma festa com o tema 'Olaf', o boneco de neve do filme 'Frozen'. Ao lado do irmão mais velho, Gael, de cinco, e do mais novo, Leo, de dois, Maya soprou as velinhas e também se divertiu com uma apresentação, com direito a neve.

Ao postar as fotos no feed do Instagram, Sabrina prestou uma homenagem especial para a herdeira. "Celebramos os 4 anos da nossa Maya e foi lindo demais. É uma alegria te ver crescer, minha menina. Olaf foi o tema da festa e aí estão alguns registros desse dia pra lá de especial!", escreveu a mamãe na legenda.

Vale lembrar que Sabrina Petraglia está morando em Dubai com sua filha e voltou ao Brasil para fazer uma participação na novela 'Família É Tudo', da Globo. No folhetim, que chegou ao fim em setembro, ela interpretou a personagem Maya.

Confira:

Sabrina Petraglia confessa dificuldade cultural após mudança para Dubai

Sabrina Petraglia confessou que precisou se esforçar para driblar o choque cultural após sua mudança para Dubai, nos Emirados Árabes. Em entrevista à Revista CARAS, a artista revelou como tem sido viver do outro lado do mundo acompanhada do marido Ramón Velásquez e os três filhos: Gael, Maya e Léo.

Segundo a atriz, estar em um país com uma cultura e clima totalmente diferente foi um desafio, mas que acabou se adaptando de maneira tranquila, apesar de algumas diferenças que mudaram durante sua rotina, como na alimentação. Além disso, Sabrina contou que também adaptou até mesmo o guarda-roupa, por conta da cultura conservadora da região. Confira a entrevista!

