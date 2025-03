Virginia Fonseca elege vestido luxuoso para casamento

Em suas redes sociais, Virginia Fonseca mostrou o vestido escolhido para ir ao casamento da melhor amiga e arrasou na escolha do look

Em suas redes sociais, Virginia Fonseca sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 53 milhões de seguidores. Nesta quinta-feira, 13, acontece o casamento de Samara Pink e Thiago Stabile, grandes amigos da digital inlfluencer.

A famosa fez questão de postar várias fotos mostrando o look escolhido para a cerimônia. Nas imagens, Virginia surgiu ao lado do marido Zé Felipe e das filhas Maria Alice, de três anos, e Maria Flor, de dois.

Virginia escolheu um vestido com decote tomara que caia e modelo sereia na cor rosa pink. Além disso, ela apostou no cabelo preso em um coque e uma maquiagem em tons neutros.

Já as pequenas, que provavelmente serão daminhas de honra, esbanjaram fofura com um vestido branco, meia calça e sapatos do modelo boneca.

"Prontinhos para irmos casar nossos amigos/irmãos Samara Pink e Thiago Stabile. Que Deus abençoe essa união para sempre", escreveu a famosa na legenda da publicação. Além das Marias, Virginia e Zé também são pais de José Leonardo, de seis meses.

Novo talento

A influenciadora digital Virginia Fonseca ficou impressionada ao descobrir um novo talento de sua filha do meio, Maria Flor, de dois anos. Nesta quinta-feira, 13, ela flagrou a filha tirando fotos com um celular e ficou em choque ao ver que a menina leva jeito para ser fotógrafa. Isso porque ela tem ótima noção de enquadramento.

A mãe coruja pediu para Floflo tirar uma foto dela com o marido, Zé Felipe, sentados no sofá, e a garotinha arrasou. Ela conseguiu enquadrar os dois perfeitamente e deixou a mãe encantada.

"Olha isso aqui, temos uma fotógrafa”, disse ela. Então, Zé brincou: "E ela é melhor que eu”. Nesta semana, Virginia está em São Paulo para compromissos profissionais e recebeu a família no apartamento na noite de quarta-feira, 12, para passarem alguns dias com ela.

