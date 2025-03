Atriz de Tieta morreu aos 77 anos após infecção atingir o cérebro

No ar na Globo com a reprise de Tieta, a atriz Miriam Pires morreu em decorrência de uma toxoplasmose, doença parasitária que a atingiu no cérebro

A atriz Miriam Pires, que está no ar na Globo como Dona Milu na reprise de Tieta, morreu em 2004, aos 77 anos, após uma infecção atingir o cérebro. Com uma carreira extensa, a intérprete se destacou em trabalhos nas principais emissoras do país e estava no grande sucesso Senhora do Destino (2004) quando se despediu precocemente. Relembre a trajetória da atriz e saiba mais sobre a toxoplasmose, infecção que a atingiu.

Versatilidade artística

Miriam Pires foi um rosto constante na televisão brasileira, construindo uma trajetória sólida ao longo de mais de 40 anos de carreira — desde sua estreia nos palcos na década de 1940, sob a orientação de Pascoal Carlos Magno (1906-1980), até seus últimos papéis na TV Globo. Sua primeira aparição na televisão aconteceu em 1963, na minissérie Nuvem de Fogo, e a partir daí seguiu uma extensa jornada na dramaturgia, passando por diversas emissoras e somando mais de 50 trabalhos no currículo.

Ao longo das décadas, Miriam brilhou em novelas icônicas, como Irmãos Coragem (1970), Baila Comigo (1981), Tieta (1989), onde viveu Dona Milu, e Pedra sobre Pedra (1992). No SBT, protagonizou sua única novela, Meus Filhos, Minha Vida (1984), e também esteve na extinta Rede Manchete, em sucessos como Xica da Silva (1996). Além da TV, teve uma presença significativa no cinema, trabalhando com cineastas como Bruno Barreto (69) e Hector Babenco (1946-2016). Seu papel no filme Chuvas de Verão (1977) foi um dos mais marcantes, rendendo-lhe prêmios de melhor atriz.

Despedida precoce

Em 2004, enquanto estava no ar na novela Senhora do Destino, Miriam Pires foi diagnosticada com toxoplasmose, uma infecção parasitária que atingiu seu sistema nervoso. A atriz faleceu em 7 de setembro daquele ano, aos 77 anos, deixando um legado de personagens memoráveis e uma trajetória admirada no meio artístico.

Em homenagem à sua última personagem, Dona Clementina, o elenco e a equipe da novela criaram um livro de receitas inspirado na governanta interpretada por Miriam. No lançamento, imagens de sua carreira foram exibidas, celebrando sua contribuição à teledramaturgia brasileira.

A doença que levou Miriam Pires, a toxoplasmose, é causada pelo protozoário Toxoplasma gondii e pode ser assintomática em muitas pessoas. No entanto, indivíduos imunossuprimidos correm o risco de desenvolver sintomas graves, incluindo convulsões e perda de coordenação motora.

A infecção pode ser adquirida pelo consumo de alimentos contaminados, contato com fezes de gatos infectados ou, em casos raros, por transmissão materno-fetal. A perda da atriz foi um alerta e trouxe visibilidade para os perigos da toxoplasmose e seus impactos na saúde, reforçando a importância da prevenção e do diagnóstico precoce.

Miriam Pires em Tieta - Reprodução/Globo

