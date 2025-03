Iza comenta sobre a maternidade: 'Maior presente que chegou para mim'

A cantora Iza, mãe de Nala, de 5 meses, fruto de seu relacionamento com Yuri Lima, diz estar curtindo esse momento único em sua vida

A cantora IZA, de 34 anos, está vivendo um momento de grande felicidade com a maternidade. A artista se afastou dos palcos para se dedicar à filha Nala, de 5 meses, fruto de seu relacionamento com Yuri Lima. Durante esse período, ela tem aproveitado cada instante ao lado da pequena, que trouxe uma nova perspectiva à sua vida. "Tenho uma deusinha em casa", comentou carinhosamente sobre a sua filha.

Após esse período de afastamento, IZA retornou aos palcos durante o Carnaval de 2025, quando se apresentou em um baile de máscaras no Rio e participou do show de abertura do Desfile das Campeãs.

"Estou curtindo muito esse momento e a Nala é o maior presente que chegou para mim," falou a cantora. "Graças a Deus eu tenho uma rede de apoio muito grande. A gente aprende o que é realmente importante, o que é prioridade. Estou muito feliz", disse a artista à revista Quem.

Confira alguns registros com sua filha:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por IZA (@iza)

Yuri Lima fala de sonho de ser pai

O jogador de futebol Yuri Lima está vivendo uma das melhores fases de sua vida com a chegada de Nala, sua primeira filha com a cantora Iza. A bebê, de 5 meses atualmente, nasceu no dia 13 de outubro de 2024, em uma maternidade no Rio de Janeiro.

Em entrevista à 'Quem', o atleta abriu o coração ao falar sobre a relação com Iza e a herdeira. "Era sempre um sonho ser pai. Eu sou um cara muito família, eu amo. Agora estar com a minha própria família, com a IZA, com a minha filha... Para mim está sendo incrível cada momento. Estou aproveitando ao máximo a pequena", declarou ele.

Leia também: Iza mostra nova foto fofíssima da filha Nala. Veja!