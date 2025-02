Edson Celulari mostra novos detalhes da festa de 3 anos da filha caçula

O ator Edson Celulari compartilhou novos momentos especiais da festa de aniversário da filha caçula, Chiara; veja o vídeo

O ator Edson Celulari e a esposa, a atriz Karin Roepke, celebraram o aniversário da filha, Chiara, em grande estilo! A pequena, que completou 3 anos de vida, ganhou uma festa temática inspirada na animação Moana, da Disney, no último domingo, 23.

Por meio das redes sociais, Edson compartilhou com o público um novo registro do evento feito especialmente para a herdeira caçula. Após mostrar as fotos oficiais da celebração, o artista dividiu um vídeo com alguns momentos marcantes de Chiara na festa.

Nas imagens, é possível notar os detalhes da decoração caprichada, que contou com diversos balões na cor azul, arranjos de flores, totens dos personagens da animação, docinhos e um bolo personalizado. Enzo Celulari, primogênito de Edson, também aparece no vídeo ao lado da irmãzinha.

"Ainda sobre a alegria de ontem, nossa Chiara comemorando seus 3 anos!", declarou o ator na legenda da postagem. Nos comentários, diversos internautas deixaram mensagens carinhosas, desejando muitas felicidades à pequena.

"Chiara é tão linda, parece uma pintura, perfeita! Parabéns princesinha", escreveu uma seguidora. "Que festa linda! Felicidades Chiara", disse outra. "Como cresceu essa princesa, parabéns!", falou uma terceira.

Além de Chiara e Enzo, Edson Celulari também é pai de Sophia Raia. Os dois herdeiros mais velhos são frutos de seu antigo casamento com Claudia Raia. A atriz, por sua vez, ainda é mãe do pequeno Luca, de 2 anos, da atual união com Jarbas Homem de Mello.

Confira o vídeo do aniversário da caçula de Edson Celulari:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Edson Celulari (@edsoncelulari)

Edson Celulari se declara no aniversário da filha

Sophia Raia, filha de Claudia Raia e Edson Celulari, completou 22 anos no dia 15 de janeiro e o ator fez questão de prestar uma homenagem especial para a herdeira. Nas redes sociais, ele publicou um vídeo com alguns momentos ao lado da aniversariante e também a mostrou ao lado da irmã caçula, Chiara.

"Feliz dia, filha amada. Feliz 22! Que mulher linda você se tornou, cheia de força, sonhos e de bons valores. Orgulho de você. Que Deus te abençoe! Nós te amamos muito", declarou Edson Celulari na legenda da publicação em seu perfil.

