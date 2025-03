BBB 25: Daniele Hypolito revela estratégia de aliados para Gracyanne Barbosa

Em conversa na academia do BBB 25, Daniele Hypolito revelou para Gracyanne Barbosa uma estratégia dos integrantes do Quarto anos 50

Na tarde desta quinta-feira, 13, na academia do BBB 25, Daniele Hypolitocontou para Gracyanne Barbosa conversas dos integrantes do Quarto Anos 50 sobre votos para o próximo paredão.

A ginasta contou para a musa fitness que os brothers falaram em votar em pessoas que ainda não foram para a berlinda. "Que bom que está indo para esse lado, porque é o que falei, enquanto eu puder...", disse a ex-atleta.

"Eu sei, eu não tenho dúvida. E quando precisar [votar] eu também entendo", respondeu a musa fitness, enquanto se exercita na bicicleta. Dani comenta com Gracyanne que é uma situação chata, já que ela e Diego Hypolito "gostam muito da sister".

Após ouvir a colega de confinamento, a empresária desabafa: "Eu até fiquei surpresa porque, mesmo lá do quarto, eu não achava que eles iam agora em mim, justamente porque tem outras pessoas que tiveram mais embate", confessou.

Em seguida, Daniele contou que Guilherme sugeriu votar em quem ainda não foi para o paredão. "Aí eu só vim te falar para você ficar...", avisou a sister. A empresária, que está sozinha no Quarto Nordeste após a eliminação de suas aliadas, agradece.

Vale lembrar que além dos ginastas e Guilherme, Delma, Aline e Vitória Strada também estão no Quarto Anos 50. O fisioterapeuta chegou a conversar com Diego sobre a possibilidade da musa fitness ser eliminada se for para o paredão. "Eu tenho para mim, que o Quarto Nordeste vai se acabar. Acho que se a Gra for para o Paredão ela sai também", disse ele.

Marido de Daniele Hypolito surpreende com informações para Renata

A 'Vitrine do Seu Fifi' tem feito sucesso entre os fãs de BBB! Nesta quinta-feira, 13, Renata está em um shopping na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, para receber informações do público do reality. E quem marcou presença no local foi Fabio Castro, marido de Daniele Hypolito. O professor de dança fez um pedido para Renata. "Eu sou esposo da Dani. A Gracyanne é muito falsa com eles. Eles precisam votar nela. Ela vai sair com rejeição", escreveu ele no cartaz.

