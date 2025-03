Luana Piovani desabafa sobre vida amorosa: 'Não estou encontrando'

Luana Piovani fez um desabafo sobre sua vida amorosa e revelou que está difícil encontrar alguém para se relacionar. Veja o que ela disse!

Nesta quinta-feira, 13, Luana Piovani participou do podcast português De Lá Para Cá e foi bem honesta sobre a sua vida amorosa. A atriz está solteira desde o término do namoro com Lucas Bittencourt, no ano passado.

"Meu coração está totalmente vazio e completamente tranquilo. Aconteceu uma coisa muito curiosa comigo. Sabe quando você está com tanta fome que chega uma hora que passa e você não sente mais? Entrou em um lugar quase que anestesiado", disse ela.

A famosa recordou a sua recente vinda ao Brasil e contou que não se envolveu com ninguém. "Estava extremamente carente, louca, subindo pelas paredes. Vim para o Brasil e vi que nem aqui, que sempre exportou libido, desejo, tesão, mulher, homem... acabou! Nem no Brasil tem mais. Se no Brasil não tem [homens], em Portugal você esquece... E girou uma chave dentro de mim. Estou anestesiada. Tenho me arrumado para mim, saído com minhas amigas e sendo feliz com minha vida. Eu estou gostando desse lugar".

Para finalizar, Luana afirmou que tem usado aplicativos de relacionamento, mas sem sucesso. "Não estou conseguindo matar esse fogo. Esse sexo fugaz não estou encontrando. Cuido da minha vida, dos meus projetos, saio, me arrumo, vejo as pessoas me olhando. Estou em um aplicativo que é mais internacional. Aqui em Portugal não tem nada, mas tem em Paris, Milão... Tem que viajar, porque não tem jeito", disse.

Perrengue

Recentemente, a atriz Luana Piovani decidiu compartilhar uma história por meio dos stories de seu perfil no Instagram e fazer um desabafo para os seus mais de cinco milhões de seguidores. Isso porque, após comprar um liquidificador de € 60, cerca de R$ 360, ela precisou trocar o item após o copo de vidro do aparelho trincar.

"Tem uma loja aqui [em Portugal] que a gente compra eletrodomésticos. Eu comprei um liquidificador semana passada, mas ele tinha potência fraca e eu vim aqui e paguei a diferença para pegar um mais potente", começou.

E disse que leu atentamente o manual e seguiu todas as regras antes de lavá-lo após o uso. "O copo de vidro foi colocado na máquina de lavar louça. Nós lemos o manual e só dizia que a lâmina do liquidificador não poderia ir para a máquina. Colocamos, mas o copo trincou", disse.

Piovani, então, detalhou: "Aí eu vim aqui trocar o liquidificador e o menino do caixa disse que não poderia trocar o meu produto. Como assim? Eu paguei 60 euros. Baseado em quê?", lamentou.

A artista tentou argumentar com um dos atendentes, que não entendia o seu relato. "Ele disse que era como mau uso, como se eu tivesse quebrado. Eu expliquei com a maior calma do mundo. Ele foi lá, voltou, comecei a fazer um vídeo, ele disse que não podia. O segurança também disse que não podia e eu falei: 'não vou embora sem, não vou perder 60 euros'", desabafou.

No final, Luana acabou sendo ajudada por uma atendente. "Eu já estava espumando, quando saiu uma anja, Odete, maravilhosa, saiu de trás e veio conversar comigo. Ela se apresentou, expliquei tudo para ela e eu fiquei feliz porque quando eu falei de liquidificador com esses rapazes, que só entendem de celular, eles pensaram que era a máquina de lavar roupa e não de lavar louça. Ela viu que eu estava falando a verdade, que não estava querendo ser esperta, passar a perna em ninguém, eu só queria ter um liquidificador que funciona", declarou.

Piovani, então, foi atendida: "Eu estava com ódio, agora estou feliz. Ela foi honesta e muito eficiente", encerrou o desabafo.

Leia também: Luana Piovani conta como é viver longe do filho de 13 anos