BBB 25: Aline conversa com brother e esclarece mal-entendido: 'Peço desculpas'

Aline relembrou uma situação que aconteceu durante o Seincerão da última segunda-feira, 10, e se desculpou com João Gabriel

Nesta quinta-feira, 13, na área externa da casa do BBB 25, Aline conversou com os gêmeos João Pedro e João Gabriel. Durante o papo, ela relembrou as falas que levou para o último Sincerão e se desculpou.

"Eu falei com João Gabriel ontem na festa, eu não tenho o menor problema em reconhecer quando eu erro e isso é até importante para esclarecer um mal-entendido. Eu acabei tendo na semana passada duas conversas, com um e com outro em momentos distintos", começou.

"Com você, João Pedro, foi quando Eva estava aqui fora. E com você [João Gabriel] foi quando a gente estava sentado ali. Quando a gente estava na dinâmica, eu falei para João Gabriel sobre uma conversa que eu tive com João Pedro. Por isso que você falou: 'Tu tá mentindo?'. E eu falei 'Não, eu conversei sim, não sei o que'. Porque esse teor dessa conversa tinha sido com João Pedro e não com você", explicou.

João Gabriel respondeu a baiana. "Não tinha pensado nisso. Nem lembrei", confessou. Aline, então, relembrou a conversa: "Aquela coisa de Gra [Gracyanne Barbosa] e tal, que ela estava escorregando pela tangente. Eva concordou, o João Pedro concordou. Então não foi a conversa contigo [fala para João Gabriel], então eu te peço desculpas. Foram duas conversas com vocês dois em momentos distintos", reforçou.

João Gabriel critica Aline no Sincerão

No Sincerão da última segunda-feira, 10, João Gabriel apontou que Aline tinha que pagar pelo que fez no BBB 25. O brother relembrou que já tinha conversado com a baiana após o RoBBB Seu Fifi e afirmou que ela teve medo de confrontar Gracyanne Barbosa quando soube que a musa fitness tinha falado mal dela. "Na hora que saiu a Gracyanne, você arregou para ela. Você abaixou sua bola, porque se fosse a Renata, fosse eu ou meu irmão, você tinha crescido a sua voz e soltado os cachorros", disparu ele.

O júri do Pipocômetro avaliou que o goiano pipocou durante a dinâmica e ele recebeu sua consequência. "Se eu falo, eu estou errado, se eu falo as coisas eu tomo pipocada. Se eu não falo, eu tomo pipocada também. Não estou entendendo nada aqui", desabafou ele, levando uma bronca de Tadeu Schmidt. "João, quem tem que entender o critério daqui somos nós. Não é para ninguém aí dentro questionar o nosso critério aqui. O Pipocômetro é absoluto."

