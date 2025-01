Filha de Isabella Cecchi escolhe tema diferentão para festa de aniversário

Nas redes sociais, a ex-BBB Isabella Cecchi mostrou os detalhes da festa de aniversário de dois anos de sua filha, Beatriz

Isabella Cecchi, ex-participante do BBB 19, encantou os seguidores das redes sociais neste sábado, 18, ao compartilhar as fotos da festa de aniversário de sua filha, Beatriz, fruto de seu casamento com Pedro Orduña. A menina completou dois anos e escolheu um tema diferentão para comemorar a data especial.

Em seu perfil oficial no Instagram, a acadêmica de Medicina mostrou os detalhes da celebração, que teve como tema 'Trator'. A festa foi decorada com bexigas nas cores laranja, amarelo e preto, além disso, o bolo e os doces também foram personalizados com o tema escolhido por Beatriz.

"Trator, esse foi o tema que Bia escolheu para comemorar seus 2 aninhos em família", contou Isabella na legenda da publicação. "A carinha de felicidade diz tudo, né? Mamãe te ama, meu amor", declarou a ex-BBB.

Os fãs ficaram encantados com os registros. "Que linda! Felicidades e muita saúde para ela", desejou uma seguidora. "Aaaah gente, a carinha dela de alegria. Isso não tem preço", falou outra. "Eu amo que ela ama trator. Fofa! Viva a Bia. Deus abençoe com muita saúde e amor", comentou uma terceira.

Confira:

Ex-BBB Isabella Cecchi perde anel de noivado valioso na lavanderia

Isabella Cecchi subiu ao altar para dizer o aguardado 'SIM' a Pedro Orduña em dezembro de 2021. A cerimônia luxuosa para convidados selecionados aconteceu em Natal, no Rio Grande do Norte, e marcou a oficialização de uma união fortalecida. No entanto, quase três anos depois do momento especial, a ex-BBB perdeu o anel de noivado.

A Acadêmica de Medicina perdeu o objeto simbólico e valioso na lavanderia do hospital em que estuda, em São Paulo. "Eu estava acompanhando uma cirurgia no bloco cirúrgico de mastologia, na última segunda. Eu nunca coloco as alianças dentro do bolso, mas esse dia foi bem conturbado, pois minha bebê estava doente e eu estava muito cansada, após uma noite em claro. Sai do hospital correndo, busquei a Bia em casa e fomos pro Pronto Socorro. Chegamos em casa, fui colocá-la pra dormir e depois fui estudar, então não parei pra lembrar dos anéis", contou ela em entrevista à CARAS Brasil. Saiba mais!

