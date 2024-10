Ex-BBB Isabella Cecchi perde anel de noivado valioso na lavanderia: ‘Meu marido ficou’

Em entrevista à CARAS Brasil, Isabella Cecchi se diz arrasada e revela reação do marido ao contar sobre o anel de noivado

Isabella Cecchi (30) subiu ao altar para dizer o aguardo 'SIM' a Pedro Orduña em dezembro de 2021. A cerimônia luxuosa para convidados selecionados aconteceu em Natal, no Rio Grande do Norte, e marcou a oficialização de uma união fortalecida. No entanto, quase três anos depois do momento especial, a ex-BBB perdeu o anel de noivado.

A Acadêmica de Medicina perdeu o objeto simbólico e valioso na lavanderia do hospital em que estuda, em São Paulo, na última segunda-feira, 30. Ela, no entanto, só se deu conta do fato na terça, 1º, após um dia cansativo de muito trabalho.

Em entrevista à CARAS Brasil, Cecchi confessa esquecimento do anel no bolso de uma peça de roupa. Ela atribui o descuido após uma série de imprevistos que aconteceram ao longo do dia, como uma indisposição da filha, Beatriz (1), e estudos extras.

"Eu estava acompanhando uma cirurgia no bloco cirúrgico de mastologia, na última segunda. Eu nunca coloco as alianças dentro do bolso, mas esse dia foi bem conturbado, pois minha bebê estava doente e eu estava muito cansada, após uma noite em claro. Sai do hospital correndo, busquei a Bia em casa e fomos pro Pronto Socorro. Chegamos em casa, fui colocá-la pra dormir e depois fui estudar, então não parei pra lembrar dos anéis, sabe? Só me dei conta ontem, dia 1º de outubro, no final da tarde. A partir daí foi desespero total", lamenta.

A ex-BBB, que participou do Big Brother Brasil 19, escondeu do marido a perda do anel de noivado valioso e personalizado. Além disso, ela perdeu uma aliança. Ela não entra em detalhes sobre valores, mas garante que todas as peças não foram baratas.

"Primeiramente tentei resolver sem ele saber, comecei a ligar pra lavanderia onde são lavadas as roupas do hospital, mas sem sucesso. Acionei minha assessoria e ela conseguiu contato com uma funcionária da lavanderia, que prontamente tentou nos ajudar, apesar de não estar mais em horário de expediente. A lavanderia funciona 24 horas e durante a noite/madrugada ficam algumas pessoas lá, que procuraram, mas infelizmente não acharam. Após isso, contei ao Pedro, que ficou bastante triste e começou a se mobilizar para tentar me ajudar também", explica.

Isabella Cecchi conseguiu entrar em contato com a lavanderia contratada pelo centro médico em que atua, mas não recuperou os anéis. "Infelizmente não acharam porque as roupas já haviam ido para Caldeira. Como são roupas muito contaminadas, é bem mais complicado."

"Um valor imenso, eu estou arrasada. As duas alianças (a do noivado e a do casamento) eram muito importantes pra mim, eu só tirava do dedo quando entrava no bloco e justo no dia que não guardei na bolsa, eu perdi", conclui.