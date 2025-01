Leticia Cazarré encanta ao comemorar o aniversário da filha, Maria Madalena

Leticia Cazarré, mulher do ator Juliano Cazarré, postou fotos inéditas da filha, Maria Madalena e celebrou o seu aniversário de 4 anos

Leticia Cazarré usou as redes sociais nesta sexta-feira, 17, para comemorar o aniversário da filha, Maria Madalena. A menina, fruto de seu casamento com o ator Juliano Cazarré, completou quatro anos no último dia 15.

Para comemorar a data especial, a famosa compartilhou cliques de várias fases da vida da herdeira e celebrou o seu aniversário. Além disso, Leticia contou que Madalena vai ganhar uma festa com o tema 'Branca de Neve'.

"Dia 15 nossa pequena Maria Madalena completou 4 anos de muitas aventuras e traquinagens! Nossa primeira menina veio mais agitada do que os três irmãos mais velhos juntos! Amanhã vamos comemorar a festinha dela, este ano ela pediu Branca de Neve. Peço a Deus que sempre a proteja, ilumine e abençoe! Amanhã eu mostro pra vocês como ficou a decoração, vai ser uma gracinha", escreveu ela na legenda da publicação.

Além de Maria Madalena, Leticia e Juliano também são pais de Vicente, de 14 anos, Inácio, de 12, Gaspar, de cinco, Maria Guilhermina, de dois, e Estêvão, de dez meses.

Confira:

Juliano Cazarré atualiza estado de saúde da filha

O ator Juliano Cazarré voltou a falar sobre a saúde de sua filha, Maria Guilhermina. A pequena, que é fruto de seu casamento com a influenciadora digital Leticia Cazarré, precisou ser hospitalizada após apresentar intercorrências por conta de uma infecção grave, mas recebeu alta e já está em casa com a família.

"Muita gente perguntando isso. Guilhermina está bem. Hoje não fiquei muito com ela, mas passei um tempinho com ela no fim da tarde. Agora ela está fazendo fono, e daqui a pouco vou lá. Mas ela está bem, com a carinha boa, alegre. Ela tem muita personalidade — vive ficando brava com alguma coisa e já diz que não quer. Está fortinha, atenta e esperta. Ficou fazendo carinho na minha barba, que ela adora. Está tudo bem com a Guigui. Obrigado pelas orações. Elas ajudaram não só a deixá-la melhor, mas também a gente a segurar a onda", disse ele. Saiba mais!

