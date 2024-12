Filha de Gloria Maria completa 17 anos. Veja o quanto ela cresceu!

Filha mais velha de Gloria Maria, Maria Matta da Silva completa 17 anos de idade e faz festa simples em casa

Filha mais velha da apresentadora Gloria Maria, a jovem Maria Matta da Silva está em festa nesta semana. Ela completou 17 anos de idade na quarta-feira, 18, e ganhou uma festa simples em casa.

A estrela comemorou a data especial com um bolo de brigadeiro com cerejas na casa da família e mostrou as fotos nas redes sociais. Ela também mostrou uma foto com a irmã, Laura, de 16 anos.

Depois da morte de Gloria Maria, a guarda das filhas dela ficaram com o economista Paulo Mesquita, que foi nomeado como tutor das meninas até elas crescerem.

Quem é Paulo Mesquita?

Paulo Mesquita é um economista e foi escolhido por Gloria Maria para ser o tutor de suas filhas, Laura e Maria, após sua morte. Antes de falecer, ela deixou tudo preparado para que as herdeiras ficassem amparadas.

Paulo e Gloria são amigos de longa data e já chegaram a ser apontados como namorados, mas os rumores nunca foram confirmados. Os dois se admiravam muito e ele já era chamado como pai das meninas há muito tempo por ter participado da criança delas desde que foram adotadas pela apresentadora.

O economista é muito discreto e quase não aparece em eventos públicos. Tanto que a aparição dele na TV neste domingo, 10, surpreendeu. Ele cuida das meninas desde a morte de Gloria Maria e foi quem as acompanhou na viagem para a gravação da reportagem do Fantástico.

Quando Gloria Maria morreu?

A jornalista Gloria Maria faleceu no dia 2 de fevereiro de 2023 em decorrência de metástases cerebrais. O tratamento parou de fazer efeito nos últimos dias de vida dela. A comunicadora foi diagnosticada com câncer de pulmão em 2019 e tratou com imunoterapia. Pouco depois, ela teve uma metástase no cérebro e operou para retirar o tumor. Porém, em 2022, ela teve novas metástases no cérebro. O velório aconteceu no dia 3 de fevereiro e o corpo dela foi cremado na sequência.