Festa da Zoe: Confira o bolo de aniversário sofisticado da menina

Filha de Sabrina Sato e Duda Nagle, Zoe ganha bolo de aniversário sofisticado e com a tema de sua festa de 6 anos. Veja as fotos

Filha de Sabrina Sato e Duda Nagle, a pequena Zoe celebrou a chegada dos seus 6 anos de idade em uma festa luxuosa na tarde desta terça-feira, 10, em São Paulo. A decoração foi inspirada no filme A Fantástica Fábrica de Chocolate e o bolo de aniversário roubou a cena.

O bolo de Zoe contou com quatro camadas personalizadas com referências ao filme, como a cartola do protagonista, o universo colorido e vários doces, incluindo pirulitos coloridos em todas as camadas. No topo, o doce contou com o número 6 feito de chocolate.

O bolo foi colocado em um cenário encantador na festa. Ao redor do doce, a organização da festa colocou doces personalizados com a temática da festa.

Bolo de aniversário da festa da Zoe - Foto: Manuela Scarpa / Brazil News

A festa de Zoe em casa

Duda Nagle encantou os seguidores das redes sociais ao mostrar a festinha que a filha, Zoe, ganhou para comemorar seu aniversário. A menina, fruto de seu relacionamento com a apresentadora Sabrina Sato, completou seis anos no dia 29 de novembro.

No feed do Instagram, o ator compartilhou fotos e vídeos da família reunida para celebrar a vida da pequena. Além dos papais, Zoe celebrou o novo ciclo ao lado dos avós, Leda Nagle, Kika Sato e Omar Rahal. A festa intimista foi decorada com muitos balões e flores, e a mesa contou com muitos doces e um bolo todo enfeitado.

Ao dividir os registros, Duda Nagle parabenizou a herdeira. "Parabéns, filhinha!!!! Te desejo tudo de bom, muita saúde, sorte, prosperidade, sabedoria e muitos anos de vida. Te amo!!! Conte sempre comigo", escreveu o papai coruja na legenda da publicação.