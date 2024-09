Ex-A Fazenda, Cariúcha investe milhares em festa luxuosa; saiba valores

Cariúcha celebrou seu aniversário nesta quarta-feira, 18, em São Paulo; a CARAS Brasil apurou e descobriu o valor médio da festa luxuosa

Cariúcha celebrou seus 34 anos em grande estilo na noite desta quarta-feira, 18. A ex-participante de A Fazenda reuniu cerca de 200 convidados em um salão luxuoso na Mooca, bairro da zona leste de São Paulo. A CARAS Brasil apurou e descobriu quanto ela teria investido para o momento especial.

Cantora e apresentadora, Cariúcha escolheu a Mansão Ferrara para celebrar o aniversário . O espaço tem capacidade para até 250 convidados e oferece cinco opções de cardápio, que variam no preço e nas opções de jantar servido para os convidados.

Para festas às quartas-feiras, o valor fica entre R$ 25.990, na opção mais barata, e R$ 51.990 com o cardápio mais refinado —que conta com salmão, carne de cordeiro e até mesmo medalhão ao vinho como pratos principais.

No valor estão inclusos, além do buffet, a mobília do salão, a decoração das mesas dos convidados e do bolo, bebidas sem álcool e o equipamento para a balada. Em seu perfil do Instagram, Cariúcha compartilhou um vídeo agradecendo pelo momento.

"Cheguei. Que comecem os jogos, a minha festa começou. Nunca tive uma festa como essa… Deus é tremendo na minha vida. sejam bem vindos a minha festa …. Obrigada a minha emissora, SBT, por tudo e meu amigo Léo Dias só gratidão por tudo! Obrigada as meus seguidores e fãs amo vocês demais."

Entre os convidados, estiveram nomes como Manu Bahtidão, Igor Guimarães, Thiago Servo, Solange Gomes, Nathalia Valente, Yuri Meirelles, Rosiane Pinheiro, Jamily, Liminha, Lumena Aleluia, Escarião, Luisa Marilac, Lily Nobre, Evelyn Montesano, Rodrigo Apresentador e MC Trans.

Cariúcha foi a terceira eliminada de A Fazenda 15 (RecordTV). Rival declarada de Rachel Sheherazade (51) durante a edição, ela sofreu com o favoritismo da jornalista e perdeu o prêmio de R$ 1,5 milhão. Apesar disso, ela cresceu nas redes sociais, fechou parcerias e foi contratada como apresentadora do Fofocalizando (SBT).

