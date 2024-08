Cariúcha chora ao relembrar ajuda financeira de Patrícia Abravanel: 'Salvou'

Durante o programa Fofocalizando, do SBT, Cariúcha chorou ao relembrar que recebeu uma ajuda financeira de Patrícia Abravanel no passado

Durante o programa Fofocalizando, exibido pelo SBT, Cariúcha chorou ao relembrar uma ajuda financeira que recebeu de Patrícia Abravanel. Na época, a apresentadora ainda não era contratada da emissora e participou de um quadro do Programa Silvio Santos para ganhar dinheiro.

"Eu sempre rasgo elogios para ela. A primeira vez que eu conheci a Patrícia, eu estava dura e vim participar de um programa dela no qual que ganhei dinheiro", começou ela já com a voz embargada.

Em seguida, Cariúcha revelou que acabou perdendo o dinheiro. "Eu estava com a geladeira vazia dentro de casa. Mas não falei para ninguém porque a gente fica na televisão e mantém a pose. Eu tinha ganhado o dinheiro e perdi esse dinheiro. Ela disse: 'Me devolve'. Olhei bem para a carinha dela e disse: 'O dinheiro está aqui'".

Chorando, Cariúcha contou que a filha de Silvio Santos deixou ela ficar com o dinheiro. "Mas ela olhou para mim e disse que depois pegava e eu entendi aquilo ali. Ela é muito humana e ajuda muita gente que vem, que é pobre. Ela nunca passou por isso, mas teve os ensinamentos do pai dela, que é muito humilde. Aquele dinheiro não só me salvou. Eu estava com fome, matou minha fome e a da minha filha. Eu te amo, obrigada", finalizou.

Retorno ao SBT

Patrícia Abravanel surgiu emotiva em um vídeo para as redes sociais, onde conversava com a plateia do Programa Silvio Santos, na quinta-feira (29). Esta é a primeira vez que a apresentadora retorna à liderança do programa, que era apresentado inicialmente aos domingos por Silvio Santos, desde que o apresentador morreu, aos 93 anos, em 17 de agosto.

"Embora o SBT não tenha religião, porque aqui você pode ser o que você quiser, a alegria do Senhor é a minha força e eu sempre começo por aqui com uma oração. Sejam todas vocês muito bem-vindas! Hoje vocês apresentam o programa junto comigo... Precisamos continuar, a gente tem que recomeçar", disse a filha de Silvio à plateia. Durante a fala, Patrícia não conteve as lágrimas e foi consolada por um dos membros da produção.

Patrícia assumiu o posto do pai definitivamente em 2022, quando o Silvio Santos apareceu pela última vez no programa. Porém, na época, o apresentador ainda era visto com frequência pelos bastidores da emissora. Da última vez que apareceu nas telas, o astro da comunicação não deu indícios de que assim seria e foi bastante discreto, sem revelar a informação ao público.