Cariúcha detona Davi Brito após polêmica com Tamires Assis: 'Moleque'

A apresentadora Cariúcha deu uma bronca em Davi Brito, expressando sua indignação após a polêmica do encontro "furado" com Tamires Assis

Cariúcha saiu em defesa do affair de Davi Brito, Tamires Assis, após o campeão do BBB 24 "furar" o encontro com ela quando a musa do Boi Garantido estava a caminho de Salvador para revê-lo. Durante a exibição do Fofocalizando desta quarta-feira (17), a apresentadora detonou o influencer pela ação e também por forjar uma febre com uma foto do Google, tanto para Tamires quanto para os seguidores.

"Que palhaçada, garoto! Não se faz isso com mulher, não. A gente não merece isso. Se eu fosse ela, nunca mais olhava na cara dele, porque essa atitude que você (Davi) teve foi atitude de moleque", disparou Cariúcha. Segundo Tamires, Davi enviou a foto do termômetro marcando 38,6ºC pouco antes dela embarcar no vôo até Salvador. A modelo voltou a Manaus, mas passou a noite em um hotel de Brasília.

A apresentadora do SBT ainda especulou o motivo por trás da atitude de Davi, que na opinião dela, se trataria da aparição de um novo interesse romântico: "Ele mandou ela voltar no meio do caminho porque tem outra mulher na jogada! Homem faz isso. Tenho certeza, esses homens fazem isso", completou Cariúcha.

Tamires quebra silêncio nas redes após encontro cancelado

A musa do Boi Garantido resolveu conversar com seguidores sobre o assunto quando ainda estava em Brasília, à espera do retorno para Manaus. Ainda que tenha se mostrado calma sobre a situação, Tamires declarou incerteza com o futuro da relação com Davi, por estar bastante confusa após tudo o que aconteceu.

Segundo a modelo, ela ainda sugeriu para o influencer de cuidar dele enquanto estivesse na Bahia:"Ele realmente cancelou, eu achei que pudesse ir da mesma forma, até dei a ideia de cuidar dele até ele se recuperar, mas ele falou que não queria me receber daquela forma, que estava doente e não queria me receber mais", disse ela em entrevista ao GShow.