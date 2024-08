Tati Machado ganha festa surpresa de aniversário na casa de Eliana

A apresentadora Eliana organizou uma festa em sua casa para celebrar o aniversário de Tati Machado após estreia de programa

A apresentadora Tati Machado celebrou a chegada dos 33 anos de vida, completados na quinta-feira, 8, em ótimas companhias! Após assistir a estreia da nova temporada de 'Saia Justa', do GNT, a vencedora da 'Dança dos Famosos 2024' foi surpreendida com uma festa surpresa na casa de Eliana.

O evento aconteceu ainda na madrugada de quinta-feira, logo depois do relógio marcar o novo dia. As imagens da festinha foram compartilhadas por Tati diretamente em seus stories no Instagram.

Além de Eliana, as apresentadoras Rita Batista e Bela Gil também estavam presentes na celebração. Todas haviam combinado de se encontrar na residência da ex-SBT para assistirem juntinhas a estreia do 'Saia Justa', comandado por todas elas atualmente.

Visivelmente feliz, Tati Machado descreveu o momento como 'especial'. "Ontem, a virada do meu aniversário foi assim: Nos reunimos para assistir a estreia do Saia Justa na casa da Eliana e logo depois ela organizou essa surpresa. Um bolo lindão!", iniciou ela na legenda.

"Eu só posso agradecer essa conexão que ainda nem acredito estar vivendo. Agradecer também a Rita Batista e Bela Gil, minhas melhores amigas de infância agora, né, meninas? Estar com vocês três e com essa turma fez minha noite ainda mais especial", completou a aniversariante.

Tati Machado posta vídeo divertido em aniversário

Dia de comemoração! A apresentadora Tati Machado está completando 33 anos nesta quinta-feira, 08, e usou as redes sociais para celebrar a data. Em um vídeo divertido compartilhado no Instagram, ela surge brindando com uma taça de champanhe.

"Parabéns pra mim", escreveu ela na legenda. Nos comentários, vários famosos deixaram mensagens para a apresentadora. "Amor! Te amo, viu? Eu te celebro! E aquelas conversas nossas: seguir sempre na luta! Te amo! Te admiro!", escreveu Amaury Lorenzo.

"Parabéns mesmo!!!! Tá merecendo!!!", disse Regina Casé. "Feliz aniversário nossa Tati . Você merece comemorar muito. Love you", disse Sabrina Sato.