Elaine Mickely revela onde será o casamento de sua filha

Preparando grande festa de casamento para sua filha, Elaine Mickely, que é esposa de Cesar Filho, revela estado escolhido para o evento luxuoso

A esposa de Cesar Filho, Elaine Mickely, está envolvida nos preparativos do casamento de sua filha, Luma Cesar, e do noivo estrangeiro dela, o empresário Ed Beccle. Viajando com a herdeira para resolver os detalhes do evento luxuoso, a famosa acabou revelando onde será a festa tão esperada.

Em seus stories, a ex-atriz global compartilhou alguns registros de onde estão e encanto ao mostrar que estão hospedadas em Fortaleza, no Ceará. Encontrando vários fornecedores que farão parte do grande dia, Elaine Mickely então contou que o casamento será no local.

Apesar de ter mostrado os vídeos com a filha em Fortaleza, a esposa do apresentador do SBT comentou que não contarão onde realmente será o evento, mas prometeram que será algo grandioso. Além de visitarem o local onde acontecerá a festa, elas ainda escolheram o bolo.

É bom lembrar que, nos últimos meses, o caçula de Elaine Mickely e Cesar Filho, Luigi Cesar, casou-se com Júlia Vieira em uma cerimônia luxuosa. Por enquanto, o jovem casal está aguardando a reforma do apartamento deles ser finalizada.

Elaine Mickely diz que filho não dormiu com esposa até casamento religioso

A esposa de Cesar Filho, Elaine Mickely, contou que o herdeiro, Luigi Cesar, só foi morar com a mulher, Júlia Vieira, após o casamento religioso, mesmo tendo feito a união no civil semanas antes na mansão dos pais em Alphaville.

Em seus stories do Instagram, a ex-atriz global explicou o motivo ao abrir uma caixinha de perguntas para tirar as dúvidas dos seguidores. Questionada sobre eles terem ido morar juntos após a cerimônia no civil, Elaine Mickely então esclareceu que o jovem casal aguardou a união no religioso. Saiba mais aqui.

