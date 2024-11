Duda Nagle e Sabrina Sato comemoram aniversário da filha com festa intimista

Nas redes sociais, o ator Duda Nagle mostrou a família reunida para comemorar o aniversário de 6 anos de Zoe, sua filha com Sabrina Sato

Duda Nagle encantou os seguidores das redes sociais ao mostrar a festinha que a filha, Zoe, ganhou para comemorar seu aniversário. A menina, fruto de seu relacionamento com a apresentadora Sabrina Sato, completou seis anos nesta sexta-feira, 29.

No feed do Instagram, o ator compartilhou fotos e vídeos da família reunida para celebrar a vida da pequena. Além dos papais, Zoe celebrou o novo ciclo ao lado dos avós, Leda Nagle, Kika Sato e Omar Rahal. A festa intimista foi decorada com muitos balões e flores, e a mesa contou com muitos doces e um bolo todo enfeitado.

Ao dividir os registros, Duda Nagle parabenizou a herdeira. "Parabéns, filhinha!!!! Te desejo tudo de bom, muita saúde, sorte, prosperidade, sabedoria e muitos anos de vida. Te amo!!! Conte sempre comigo", escreveu o papai coruja na legenda da publicação.

Sabrina Sato também homenageou Zoe em suas redes sociais. "Dia 29 de novembro é o dia da menina que transformou a minha vida para sempre. Meu grande amor, que demorou tanto para chegar... e toda a espera se tornou pequena perto da alegria, do amor e dos sentimentos mais profundos que você me fez sentir com a sua chegada e com a sua vida. São 6 anos em que eu aprendo com você, minha filha. Você me ensinou a ser mulher e também a ser bem menina para a gente brincar bastante...", disse a apresentadora em um trecho da mensagem.

Quando Duda Nagle e Sabrina Sato se separaram? O ator e a apresentadora se separaram em março de 2023. Eles estavam juntos desde 2016.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Duda Nagle (@dudanagle)

Leda Nagle encanta ao comemorar o aniversário da neta

Leda Nagle encantou os seguidores das redes sociais ao prestar uma homenagem para sua neta, Zoe. A filha de Sabrina Sato e Duda Nagle completou seis anos de vida nesta sexta-feira, 29. Para comemorar a data especial, a jornalista compartilhou em seu perfil oficial no Instagram uma sequência de cliques da menina e escreveu uma mensagem especial para ela.

"A Bela Zoe é nossa paixão. Amo infinito! Hoje ela faz 6 anos. Está ansiosa pela nova idade. É muito amada e muito feliz. E nos faz muito felizes também! Parabéns, Zoe, que você continue assim: linda, feliz e que realize seus sonhos! Beijos!", desejou a vovó coruja. Veja a publicação!

Leia também:Sabrina Sato encanta ao mostrar presentes de Nicolas Prattes para Zoe