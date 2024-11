Sabrina Sato encanta ao mostrar presentes de Nicolas Prattes para Zoe

Filha de Sabrina Sato, a pequena Zoe ganhou uma surpresa especial de Nicolas Prattes em seu aniversário de 6 anos; confira!

Filha de Sabrina Sato e Duda Nagle, Zoe iniciou o dia em clima de festa! A pequena, que completa 6 anos de vida nesta sexta-feira, 29, recebeu diversos presentes especiais em sua casa e não escondeu o quanto ficou feliz com as surpresas.

Em suas redes sociais, Sabrina compartilhou alguns registros dos mimos enviados especialmente para a herdeira. Por meio dos stories em seu Instagram, a apresentadora encantou o público ao mostrar as lembrancinhas que seu namorado, o ator Nicolas Prattes, escolheu para Zoe.

Nas imagens, é possível notar diversos ursinhos de pelúcia, incluindo um coração escrito ‘eu te amo’, buquê de rosas, balões e bombons. Junto com os presentes, o intérprete de Rudá em 'Mania de Você', da TV Globo, também enviou uma cartinha especial.

"Para encher a casa de amor, se despedir dos cinco anos que se vão e agradecer pelos seis anos que se vem. Agradecer. Sempre agradecer por poder compartilhar a vida com vocês duas", declarou Nicolas Prattes na mensagem.

Confira os presentes que Zoe recebeu de Nicolas Prattes:

Nicolas Prattes presenteia Zoe em seu aniversário - Reprodução/Instagram

Sabrina Sato resgata momentos especiais no aniversário da filha

A apresentadora Sabrina Sato fez uma declaração especial para celebrar o aniversário da filha, Zoe Sato, que completa 6 anos nesta sexta-feira, 29. A menina é fruto do relacionamento da artista com o ator Duda Nagle. No feed do Instagram, ela compartilhou um vídeo que reúne momentos desde o nascimento de Zoe até os dias atuais.

"Dia 29 de novembro é o dia da menina que transformou a minha vida para sempre. Meu grande amor, que demorou tanto para chegar (30 horas de parto, 2 anos de gestação, como dizia Padre Fábio), e toda a espera se tornou pequena perto da alegria, do amor e dos sentimentos mais profundos que você me fez sentir com a sua chegada e com a sua vida. São 6 anos em que eu aprendo com você, minha filha", iniciou ela; confira mais detalhes!

