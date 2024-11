Sabrina Sato resgata momentos especiais no aniversário da filha: 'Eternamente'

A apresentadora Sabrina Sato fez uma declaração especial para celebrar o aniversário da filha, Zoe Sato, que completa 6 anos nesta sexta-feira, 29

A apresentadora Sabrina Sato fez uma declaração especial para celebrar o aniversário da filha, Zoe Sato, que completa 6 anos nesta sexta-feira, 29. A menina é fruto do relacionamento da artista com o ator Duda Nagle. No feed do Instagram, ela compartilhou um vídeo que reúne momentos desde o nascimento de Zoe até os dias atuais.

"Dia 29 de novembro é o dia da menina que transformou a minha vida para sempre. Meu grande amor, que demorou tanto para chegar (30 horas de parto, 2 anos de gestação, como dizia Padre Fábio), e toda a espera se tornou pequena perto da alegria, do amor e dos sentimentos mais profundos que você me fez sentir com a sua chegada e com a sua vida. São 6 anos em que eu aprendo com você, minha filha", iniciou ela.

Em seguida, continuou: "Você me ensinou a ser mulher e também a ser bem menina para a gente brincar bastante. Me ensinou a dizer “não” para muitas coisas, para poder dizer “sim” para você. Me ensinou a olhar para todas as mães, mulheres e crianças com um olhar de carinho, acolhimento e sem julgamentos. Me ensinou a desenhar melhor, a cozinhar (e diz que o meu macarrão é o melhor do mundo), e até tenta me ensinar inglês".

"Você é um pedaço de mim melhorado (a evolução do Pokémon). Você é você: linda, doce, engraçada, brava, não esconde o que sente, fala o que quer, ama os animais, sorvete, estrelas, a Bahia, piscina, praia, rezar antes de dormir com a mamãe, cozinhar, lavar a louça, andar de skate… Ama a vida, e eu te amo mais que tudo. Zoe, que você realize todos os seus sonhos. Que Deus te proteja sempre, minha filha. Estamos juntas eternamente", finalizou.

Veja a publicação:

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Sabrina Sato (@sabrinasato)

Quanto custou? Sabrina Sato alugou árvore de Natal luxuosa

A casa que a apresentadora Sabrina Sato vive já está enfeitada para o Natal! Ela usou as redes sociais nesta quinta-feira, 28, para mostrar como está sua decoração natalina, que conta com uma árvore de 3,30 metros de altura.

De acordo com informações do portal GShow, a árvore conta com lâmpadas vintage importadas dos Estados Unidos e objetos feitos a mão especialmente para ela. A decoradora responsável, Sabrina Guimarães, disse ao site que a peça de decoração alugada para a estrela está avaliada em R$ 18 mil. Leia mais!

Leia também: Sabrina Sato impacta com look completamente transparante: 'Exagerou'