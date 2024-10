Decoradora revela quem escolheu tema da festa da filha de Tata Werneck e rebate críticas: ‘Lacração’

Clara Maria, filha de Tata Werneck (41) e Rafael Vitti (28), completou 5 anos e ganhou uma festa grandiosa em uma casa de eventos infantis na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro, na última quarta-feira, 23. No entanto, o tema da celebração chamou a atenção dos fãs e gerou críticas: A Família Addams.

Parte das pessoas que acompanham a apresentadora acharam desproporcional uma temática de "terror" para uma festa infantil. Em entrevista à CARAS Brasil, a Decoradora e especialista em projetos cenográficos Andrea Guimarães, responsável pela criação do aniversário da herdeira da famosa, discorda dos ataques e revela de quem foi a ideia do tema inspirado na série da Netflix.

De acordo com a profissional, Clara pediu para que a família realizasse seu aniversário com a temática inspirada na personagem vivida por Jenna Ortega (22). Tudo não ocorreu do dia pra noite e levou um certo tempo para ficar pronto.

"Olha, o tema foi escolhido pela Cacá, então é o que a Tata falou: 'deixe as crianças em paz, foi uma escolha da minha filha, eu respeitei'. E ela falou: 'eu também não gosto de teia, eu não gosto disso, eu teria escolhido outro tema, mas eu respeitei o pedido da minha filha'. E a Tata não é a primeira. Eu fiz da Eliana, a festa da filha Manuela e todo mundo saiu falando, que nem também na festa da Ivete, do filho, o Marcelinho, quando eu fui fazer lá em Salvador, todo mundo também saiu falando... Existe essa internet que é lacração, só que as pessoas não entendem que é uma família por trás, que é uma criança por trás, então precisa ter muito cuidado, sabe, mas infelizmente hoje a internet anda num descontrole", desabafa.

A decoradora conta que seguiu toda a ideia da aniversariante e de Wernek para elaborar o visual da festa. "Eu super respeitei, eu fiz o que ela me pediu, uma decoração linda para eles ficarem felizes. O importante é isso, que eles estão felizes, que eles amaram tudo", comemora.

Andrea é considerada uma das maiores decoradas de festas do Brasil e responsável por organizar os eventos mais badalados dos famosos. Querida por figuras públicas como Ticiane Pinheiro (48), Eliana (51) e Ivete Sangalo (52), ela criou a elogiada e aclamada festa de Rafaella Justus (15) no final de agosto. Ter Tata como cliente fez parte de uma realização profissional.

"Foi uma alegria porque a gente já estava namorando há bastante tempo, assim, né, de ter o desejo de fazer uma festa para a Tata. Foi a primeira vez que eu fiz. A Tata é muito tranquila, mas ela é muito discreta. Ela gosta de preservar a família. Eu senti muito, assim, do jeito dela... É igual a Ivete, sabe? Tem algumas celebridades que se preservam mais. Então eu super respeitei. Eu sempre sinto a vontade do cliente, sabe? Mas ela é uma pessoa maravilhosa. A família é maravilhosa. E eu fiquei muito feliz de ter feito parte desse momento", conta.

VEJA IMAGENS DA FESTA DE CLARA MARIA, FILHA DE TATA WERNECK E RAFAEL VITTI: