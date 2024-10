Irmão de Rafa Vitti reage à polêmica sobre festa de Clara Maria: ‘Eu avisei’

Irmão de Rafa Vitti, Francisco Vitti, diverte seguidores ao ironizar comentários sobre a polêmica em torno do tema da festa da sobrinha, Clara Maria

Na quinta-feira, 24, Tatá Werneck e Rafa Vitti comemoraram o aniversário de cinco anos da filha Clara Maria em uma casa de eventos no Rio de Janeiro. No entanto, o tema da festa gerou polêmica, já que a pequena escolheu uma celebração inspirada na família Addams. Agora, o tio da menina, Francisco Vitti, divertiu as redes sociais ao ironizar a polêmica.

Em seu perfil no Instagram, Francisco, que sempre chama atenção com seus comentários bem-humorados, brincou que havia avisado os pais sobre a controvérsia em torno do tema escolhido pela sobrinha: “Eu avisei, falei para o meu irmão e para a Tatá: ‘Gente, acho Vandinha muito polêmico. Isso aí vai dar um bafafá, vai gerar um burburinho”, disse.

“As pessoas não vão entender, não foi todo mundo que assistiu, então não vão entender direito o contexto do porquê esse é o tema do aniversário dela. A gente tem que pensar numa coisa mais popular, que o povo aceite melhor.’ E eles perguntaram: ‘Ah, tá, mas o que?’”, de maneira descontraída, ele sugeriu que outro tema poderia ser ‘melhor’.

“Eu logo sugeri: ‘Casas de aposta! Quem reclama de casa de aposta? Todo mundo divulga isso, todo mundo aposta. Já perdeu dinheiro porque não entendeu ainda. Tem uma decoração muito maneira, convenhamos. O brinquedo aviãozinho está ligado às crianças, de brinquedo maneiro, tudo a ver com casa de aposta”, Chico disse em tom de brincadeira.

“Bota um tigrinho na entrada, tudo a ver com casa de aposta. Espalha umas máquinas caça-níquel, acho importante para as crianças começarem a entender como funciona. Quando chegar num barco, futuramente, elas já saberão como perder dinheiro direito”, Francisco contou que sugeriu um ‘salão só de sinuca’ e uma lan-house com apostas.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Tretanimento (@tretanimento)

Por fim, Chico contou que o tema foi reprovado pelos pais de Clarinha: “Aí eles falaram: ‘Não, Chico, tá maluco, casa de aposta? Claro que não. Eu respondi: ‘Tá bom, faz de Vandinha mesmo, para você ver se não vai dar polêmica.’ Entendeu, né, gente?”, ele ironizou e pediu um fim aos comentários: “Deu! tá cheio de fiscal de festa de criança na internet agora. Que isso!”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Tata Werneck (@tatawerneck)

Tata Werneck rebate comentário maldoso sobre festa da filha:

Vale lembrar que Francisco Vitti não foi o único a comentar sobre a polêmica envolvendo a festinha de Clara Maria. Em suas redes sociais, Tatá Werneck decidiu se manifestar e respondeu a uma crítica. A humorista esclareceu que foi a filha quem escolheu a temática e revelou que até evita compartilhar muitos detalhes para não gerar polêmica.

Leia também: Tata Werneck perde tênis ao jogar bola em festa da filha