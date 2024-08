Confira os detalhes da festa luxuosa da filha de Simaria Mendes

Para seu 12 anos, filha de Simaria Mendes ganha festa luxuosa em casa com decoração em preto e branco, toque vintage e inspirada em grifes; veja

A filha de Simaria Mendes, Giovanna, fruto do casamento vivido com o empresário espanhol Vicente Escrig, completou 12 anos e ganhou uma festa na mansão da mãe. Nesta quarta-feira, 31, a cantora exibiu o evento em sua rede social e impressionou com os detalhes.

Para o aniversário deste ano, a menina escolheu uma decoração em preto e branco em estilo vintage. Inclusive, os bolos da festa seguiram o estilo vintage, que também foi usado no aniversário de Marina Ruy Barbosa.

Além de várias flores delicadas e de cores claras, no teto da casa da sertaneja foram grudados balões brancos com fita preta na ponta. Nas mesas de doces foram colocados vários opções personalizadas para os convidados se deliciarem. Os itens foram inspirados na grife Chanel.

As lembrancinhas da festa da filha de Simaria Mendes foram diversas. Seguindo o tema da festa e levando o nome da aniversariante, caixinhas de chocolate, chinelos, caixas de som, laços e outros itens foram dados aos que foram ao evento.

Apesar do tema clássico e chique, no local foi colocado um pula-pula branco e muitas bolas para as crianças brincarem. Giovanna ainda encantou ao colocar um look também em preto e branco para celebrar com seus amigos.

Veja os detalhes da festa da filha de Simaria Mendes:

Simaria Mendes reage ao ver fã tatuar seu nome

A cantora Simaria Mendes recebeu mais uma homenagem de fã em forma de tatuagem. Nesta última quarta-feira, 24, a cantora reagiu ao ver uma admiradora tatuar seu nome no corpo. Em seus stories, ela republicou o resultado e reagiu ao ver o carinho.

A moça que fez o ato quase eterno para a sertaneja se chama Carla Brenna e se mostrou grande fã não apenas de Simaria, mas também de Simone Mendes ao compartilhar uma foto ao lado da artista. A admiradora ainda explicou o motivo de ter feito o nome da famosa com um trevo-de-quatro-folhas.

"Reza a lenda que cada folha do trevo tem um significado: esperança, fé, amor e sorte. E se eu pudesse resumir o que a Simaria é pra mim seria um trevo. Te amo e agora te carrego comigo no coração e na pele!", declarou-se a jovem. Simaria então reagiu ao ver tanto amor por ela. "Começando o dia já emocionada! Obrigada de coração @carla_brenna, sou grata pelo carinho e respeito! Muito amor!". Veja a tatuagem!