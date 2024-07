Simaria Mendes reage ao ver fã tatuar seu nome: 'Respeito'

Mais um? Cantora Simaria Mendes reage ao ver mais um fã tatuando seu nome no corpo; veja como ficou a tatuagem e o que ela disse

A cantora Simaria Mendes recebeu mais uma homenagem de fã em forma de tatuagem. Nesta quarta-feira, 24, a cantora reagiu ao ver uma admiradora tatuar seu nome no corpo. Em seus stories, ela republicou o resultado e reagiu ao ver o carinho.

A moça que fez o ato quase eterno para a sertaneja se chama Carla Brenna e se mostrou grande fã não apenas de Simaria, mas também de Simone Mendes ao compartilhar uma foto ao lado da artista. A admiradora ainda explicou o motivo de ter feito o nome da famosa com um trevo de quatro folhas.

"Reza a lenda que cada folha do trevo tem um significado: esperança, fé, amor e sorte. E se eu pudesse resumir o que a Simaria é pra mim seria um trevo. Te amo e agora te carrego comigo no coração e na pele!", declarou-se a jovem.

Simaria Mendes então reagiu ao ver tanto amor por ela. "Começando o dia já emocionada! Obrigada de coração @carla_brenna, sou grata pelo carinho e respeito! Muito amor!", agradeceu pela declaração da fã.

Essa não é a primeira vez que a ex-dupla de Simone Mendes ganha uma tatuagem. No ano passado, outro fã fez o nome dela na pele.

É bom lembrar que, recentemente, Simaria deu o que falar ao aparecer no palco de um show de Simone Mendes. "Eu tinha vindo à Goiânia para [passar as] férias e soube que tinha um show dela e a gente se falou por telefone. Ela falou: 'Acabei de pousar', então eu fui ver minha sobrinha, Zaya", contou a cantora.

Veja a tatuagem da fã de Simaria:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Carla Brena (@carla_brenna)

Simaria Mendes surpreende ao mudar seus dentes

A cantora Simaria Mendes surpreendeu ao revelar uma mudança em sua aparência. Em seus stories, a ex-dupla de Simone Mendes repostou fotos do dentista que fez a transformação em seu sorriso e mostrou que resolveu mudar um pouco os seus dentes.

A artista então trocou as lentes de contato dental e optou por um visual mais natural. Muito satisfeita com o resultado, ela compartilhou os cliques revelando o resultado e ainda comentou no post feito pelo profissional. "Amo", disse ela. Veja o resultado aqui.