Com look ousado, Juju Salimeni comemora aniversário em escola de samba

Juju Salimeni usou as redes sociais para mostrar os detalhes da comemoração antecipada de seu aniversário. A influenciadora digital fará 38 anos nesta terça-feira, 24, mas antecipou a comemoração para este domingo, 22.

A festa aconteceu na quadra da escola de samba Barroca Zona Sul, de São Paulo, onde ela é madrinha de bateria, e a famosa caprichou na produção. Para o evento, Juju apostou em um look ousado: um vestido curto cheio de pedras cor de rosa. Além disso, o modelito possui recortes na cintura, deixando à mostra seu abdômen definido.

"Ontem recebi pessoas que eu amo na quadra da minha escola para comemorar meu niver! Foi uma noite linda! Muito obrigada a todos que passaram por lá! Obrigada @bateriatudonosso e @barrocazsoficial pelo carinho e pela homenagem", escreveu a famosa, que também posou com o namorado, Diogo Basaglia.

Confira:

Juju Salimeni revela o que fez em sua barriga

A influenciadora fitness Juju Salimeni revelou o que andou fazendo em sua barriga para ficar com a região ainda mais sarada. Após postar fotos com o tanquinho à mostra, a ex-panicat foi questionada sobre o que teria feito para o abdômen ficar com a aparência definida.

Diferente do que muita gente pensa, a empresária explicou que não faz muito exercício abdominal e que, na verdade, a definição se dá por ter pouca gordura em seu corpo. O baixo índice de massa gorda e o alto de magra são resultados de seus anos de treino pesado e dieta restrita.

"Galera, abdômen fica marcado com dieta, não com treino. Então como eu tenho um percentual de gordura bem baixo, ele fica bem evidente. Mas de alguns meses pra cá eu tenho feito abdominal pelo menos duas vezes na semana para deixá-lo com as formas mais profundas", esclareceu qual foi a mudança que fez em sua rotina. Veja a foto!