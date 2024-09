Juju Salimeni revela o que fez em sua barriga recentemente: 'Duas vezes'

Após aparecer com a barriga bem marcada, Juju Salimeni revela o que andou fazendo recentemente para deixar o abdômen ainda mais definido

A influenciadora fitness Juju Salimeni revelou o que andou fazendo em sua barriga para ficar com a região ainda mais sarada. Após postar fotos com o tanquinho à mostra, a ex-panicat foi questionada sobre o que teria feito para o abdômen ficar com a aparência definida.

Diferente do que muita gente pensa, a empresária explicou que não faz muito exercício abdominal e que, na verdade, a definição se dá por ter pouca gordura em seu corpo. O baixo índice de massa gorda e o alto de magra são resultados de seus anos de treino pesado e dieta restrita.

"Galera, abdômen fica marcado com dieta, não com treino. Então como eu tenho um percentual de gordura bem baixo, ele fica bem evidente. Mas de alguns meses pra cá eu tenho feito abdominal pelo menos duas vezes na semana para deixá-lo com as formas mais profundas", esclareceu qual foi a mudança que fez em sua rotina.

Ainda recentemente, Juju Salimeni chocou ao exibir seu antes e depois após perder cerca de 10 kg. A famosa então relembrou a fase em que diz que "virou uma bola". É bom ressaltar que, atualmente, a ex-panicat está mais focado do que nunca, isso porque, o noivo dela, o fisiculturista Diogo Basa, "pega em seu pé" e a faz seguir dieta, pesando a comida na balança, inclusive o sal das refeições é medido.

Hormônios e gravidez

Sincera quando o assunto é o seu corpo, Juju Salimeni já explicou inúmeras vezes que suas curvas musculosas são resultado de um combo: treino, dieta e ajuste de hormônios. Acusada de usar "bombas" para ficar com os músculos volumosos, a famosa contou para a CARAS Digital como lida com as críticas e como fará para engravidar, já que precisará realizar um reajuste, pois, atualmente, ela não menstrua. O noivo também fará o mesmo.

"Para engravidar uma mulher precisa estar com os hormônios alinhados para isso e o homem também. Atualmente eu e o Diogo fazemos acompanhamento com médico especialista para o nosso objetivo que é o físico que temos. Quando chegar o momento o casal fará um acompanhamento para mudar a parte hormonal para alinhar com o objetivo da gravidez", explicou.

"Não me incomodo com quem diz que uso bomba, quem fala dessa forma é uma pessoa ignorante, desprovida de conhecimento. Eu não dou atenção para pessoas leigas que opinam sobre assuntos que não conhecem.m para nós mesmos, e no caso dele para as competições que são o trabalho dele", declarou a musa fitness para a CARAS.