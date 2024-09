Chay Suede se declara ao dividir fotos da festa exótica de Laura Neiva: ‘Sorte’

Chay Suede abre o coração e se declara ao compartilhar álbum de fotos da festa de aniversário exótica da esposa, Laura Neiva

Nesta terça-feira, 24, Chay Suede compartilhou um álbum de fotos da festa exótica de aniversário de sua esposa, Laura Neiva. Além de revelar cliques e detalhes inéditos da celebração, o ator também aproveitou a oportunidade para abrir o coração e se declarar à modelo, que atualmente está à espera do terceiro filho do casal.

Em seu perfil no Instagram, Chay começou o álbum com um registro em que aparece beijando o pescoço de sua esposa ao lado de um cogumelo gigante no quintal de casa. Na sequência, ele compartilhou diversos cliques se divertindo entre flores e outros cogumelos, que decoraram a festa e garantiram uma temática única.

Ainda no álbum, Chay postou fotos ao lado da esposa e também de seus filhos, Maria, de quatro anos, e José, de apenas dois, que aproveitaram a festa ao lado dos convidadoes e se divertiram na piscina. Na legenda, o ator contou que a comemoração foi muito divertida e aproveitou para destacar que sua vida ao lado da modelo é sempre uma festa.

“Laurinha fez 31 e uma festa toda decorada com cogumelos que ela e a mãe dela fizeram à mão. A vida do lado dela, é festa boa o tempo todo”, Chay revelou detalhes do evento. Na sequência, ele relembrou um dos primeiros encontros com Laura: “Meu amor, Laura Neiva, que alegria, há dez anos fui pela primeira vez a um aniversário seu, eu já te amava tanto”, disse.

“Nesses dez anos, você ampliou todas as minhas possibilidades, é mais fácil e mais gostoso sonhar do seu lado, olhar pra vida através dos seus olhos e aprender com a sua generosidade e simplicidade que ainda me chocam, mesmo depois de dez anos. Que sorte eu tenho por ser a pessoa que fica mais perto de você nessa vida”, Chay se declarou.

“Que delícia, meu amor. Te amo muito há muito tempo. Que Deus te abençoe, te dê muitos e muitos anos de vida e sempre conserve o seu coração assim, simples, justo e cheio de amor. Feliz aniversário”, o ator completou a declaração dando os créditos ao fotógrafo responsável por eternizar os registros da festa, Mo Almeida.

Vale lembrar que Laura e Chay se casaram em 2019. Eles são pais de Maria, de 4 anos, e José, de 2. Em agosto deste ano, o casal revelou em entrevista ao 'Fantástico', da TV Globo, que decidiu descobrir o sexo do terceiro filho somente na hora do parto. O bebê está previsto para chegar ao mundo na primeira quinzena de novembro.

