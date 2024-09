O ator Chay Suede explicou o motivos de tomar a decisão de abandonar a carreira de cantor para se dedicar apenas a atuação

Chay Suede, que está fazendo sucesso como Mavi na novela 'Mania de Você', da Globo, começou sua carreira como cantor. Sua primeira aparição na TV foi em 2010, durante sua participação no programa 'Ídolos', extinto talent show musical da Record, em que ficou em quarto lugar.

Apesar de ter passado anos investindo na carreira de cantor, atualmente o artista decidiu abandonar os placos e se dedicar exclusivamente à atuação. "Com certeza, a música abriu muitas portas para mim e foi um instrumento muito importante. Nem tudo que a gente ama fazer necessariamente precisa se tornar a nossa profissão", afirmou ele em entrevista ao jornal Extra.

Chay explicou que com o tempo percebeu que deveria apenas seguir na carreira de ator, tanto que não lançou mais nada após 2016. "Conforme os anos foram passando, fui entendendo que sou, na verdade, um ator. Resolvi me dedicar completamente à interpretação porque é o que me dá mais prazer. Desde o Aymoréco (banda que tinha até 2016) não lancei mais nada", acrescentou.

Após o programa 'Ídolos', o marido de Laura Neiva foi convidado para fazer sua primeira novela, 'Rebelde', da Record, trama musical baseada na original mexicana. "Fui chamado para fazer 'Rebelde' por conta da música. O diretor (Ivan Zettel) me viu no 'Ídolos' e percebeu que eu poderia ser o sexto integrante que faltava na banda da novela", relembrou.

Chay Suede se diverte com pergunta sobre nome

Chay Suede se divertiu com uma pergunta inusitada que recebeu na caixinha de perguntas do Instagram. O ator foi questionado se seu nome artístico teria sido inspirado em Chayene, personagem de Cláudia Abreu em Cheias de Charme. Diposto a dar continuidade na brincadeira com os seguidores, o ator ironizou a resposta.

"O nome 'Chay' é inspirado em Chayene de Cheias de Charme?", questinou um usuário do Instagram, ao que o artista respondeu: "Sabe o que é, menina? Lá em 2021, quando eu nasci, minha mãe gostava muito dessa novela e falou: 'ah, vou colocar (esse nome)", brincou o ator. Saiba mais!